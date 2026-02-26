こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【万平ホテル】朝日に照らされる浅間山の情景から生まれた一杯「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」を発売
2026年2月26日（木）より販売開始
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年2月26日（木）から、冬の朝焼けをイメージしたハーブティー、「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」イメージ
冬の日にホテルの窓から見える朝焼けのような、淡いオレンジ色をしたハーブティー。ハイビスカスやローズヒップの酸味が広がり、ほのかに甘みが残るすっきりとした後味で、目覚めの一杯にぴったりです。カップにティーバッグを入れてお湯を注ぐと、ハイビスカスの鮮やかな色がじわりとお湯いっぱいに広がり、まるでホテルの窓からのぞく浅間山の朝焼けのような色の移ろいを感じていただけます。
また、缶の外装には大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されているメニューのデザインから着想を得た花柄をあしらいました。2025年11月の発売以降ご好評をいただいている「万平ホテルフラワークッキー缶・冬」と同デザインで、今後も「万平ホテルフラワーシリーズ」として、ハーブティー、クッキー缶ともに、万平ホテルの四季をテーマにした商品を順次発売予定です。
冬の朝のリラックスタイムに、凛とした軽井沢の空気を優しく包みこむ一杯を、是非ご自宅でもお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」について
朝日に照らされる浅間山と真っ赤な朝焼け、雨上がりの澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込みたくなるホテルでの一コマをイメージした、美しい色合いのハーブティー。ハイビスカスやローズヒップの酸味にジンジャーを合わせた、すっきりとした味わいが特徴です。缶の外装には、売店の人気商品の一つ、「フラワークッキー缶」と同じ花柄をデザインしました。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」概要
・発売日：2026 年 2 月 26日 (木)
・価格：2,800円 （税込）
・内容量：2g×10袋
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/）
〈お問い合わせ先〉
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp
万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年2月26日（木）から、冬の朝焼けをイメージしたハーブティー、「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」を店頭およびオンラインにて発売いたします。
「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」イメージ
冬の日にホテルの窓から見える朝焼けのような、淡いオレンジ色をしたハーブティー。ハイビスカスやローズヒップの酸味が広がり、ほのかに甘みが残るすっきりとした後味で、目覚めの一杯にぴったりです。カップにティーバッグを入れてお湯を注ぐと、ハイビスカスの鮮やかな色がじわりとお湯いっぱいに広がり、まるでホテルの窓からのぞく浅間山の朝焼けのような色の移ろいを感じていただけます。
冬の朝のリラックスタイムに、凛とした軽井沢の空気を優しく包みこむ一杯を、是非ご自宅でもお楽しみください。
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」について
朝日に照らされる浅間山と真っ赤な朝焼け、雨上がりの澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込みたくなるホテルでの一コマをイメージした、美しい色合いのハーブティー。ハイビスカスやローズヒップの酸味にジンジャーを合わせた、すっきりとした味わいが特徴です。缶の外装には、売店の人気商品の一つ、「フラワークッキー缶」と同じ花柄をデザインしました。
「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」イメージ
■「万平ホテルオリジナルハーブティー・朝焼け」概要
・発売日：2026 年 2 月 26日 (木)
・価格：2,800円 （税込）
・内容量：2g×10袋
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00〜20：00
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（https://mampei-shop.com/）
〈お問い合わせ先〉
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp