都市主導によりスマート廃棄物管理市場は2029年までに50億ドル規模へ拡大
自治体予算、循環型経済政策、モノのインターネット対応収集システムにより、スマート廃棄物管理市場は年平均成長率14%で急速な都市主導型拡大に向かっています。
都市政府は、世界の廃棄物システム変革を推進する主要な存在となり、データ活用型およびセンサー搭載インフラの導入を加速させています。最新分析によると、スマート廃棄物管理市場は2029年までに50億ドルを超えると予測されており、同期間に約2,400億ドルに達すると見込まれる廃棄物管理および資源回収サービス産業の中で、存在感を高めています。
2029年までに23兆9,340億ドルに達すると予測されるサービス分野全体の中では、スマート廃棄物管理は依然として小規模ながら急成長する分野であり、市場価値全体の約0.02%を占める見込みです。しかしその成長軌道は、自治体、民間事業者、都市計画担当者が廃棄物効率、持続可能性、コスト最適化に取り組む方法の構造的変化を反映しています。
北米が自治体投資拡大により市場を主導
北米は2029年にスマート廃棄物管理の最大地域市場となり、市場規模は17億3,900万ドルに達すると予測されています。これは2024年の9億1,100万ドルから拡大するもので、自治体予算配分の増加と持続可能な都市サービスに対する市民需要の高まりにより、年平均成長率14%で成長すると見込まれています。
国別では、アメリカ合衆国が市場を主導し、スマート廃棄物管理市場は2024年の8億2,500万ドルから2029年には15億9,600万ドルへ拡大し、同様に年平均成長率14%で成長する見込みです。強力な政策支援、スマートシティ施策、モノのインターネット対応廃棄物インフラの大規模導入により、アメリカの自治体は導入の最前線に位置しています。
無料の限定サンプル調査レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=15926&type=smp
スマート収集システムが市場価値の中核に
ソリューション種類別では、スマート収集が市場の中核を維持し、2029年には市場価値全体の48%、金額にして約24億700万ドルを占める見込みです。この優位性は、センサー搭載型スマートごみ箱、位置情報対応収集車両、経路最適化基盤の広範導入により支えられており、運用効率を向上させ、燃料費および人件費削減を実現しています。
市民参加を促すモバイルアプリとの統合や、モノのインターネット追跡システムの進展により、自治体廃棄物戦略におけるスマート収集の重要性はさらに高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341480/images/bodyimage1】
固形廃棄物および都市サービスが需要を主導
廃棄物種類別では、固形廃棄物が最大セグメントとなり、2029年までに市場価値全体の60%、金額にして29億9,400万ドルを占める見込みです。急速な都市化、人口増加、廃棄物分別および再資源化インフラへの自治体支出拡大により、統合型固形廃棄物ソリューションの導入が進んでいます。
用途別では、住宅および自治体分野が市場を主導し、2029年には市場収益全体の48%、金額にして24億100万ドルを占める見込みです。この分野は最も成長が速く、スマートシティ施策の一環としてスマート廃棄物システムを導入する都市政府の中心的役割を反映しています。都市人口密度の上昇、公共リサイクル施策、分析活用型運用計画がこの傾向を強化しています。
循環型経済政策および持続可能性義務が市場成長を加速
スマート廃棄物管理市場は、都市衛生および環境管理を再構築する複数の要因に支えられ、2029年まで年平均成長率14%で成長すると予測されています。
都市政府は、世界の廃棄物システム変革を推進する主要な存在となり、データ活用型およびセンサー搭載インフラの導入を加速させています。最新分析によると、スマート廃棄物管理市場は2029年までに50億ドルを超えると予測されており、同期間に約2,400億ドルに達すると見込まれる廃棄物管理および資源回収サービス産業の中で、存在感を高めています。
2029年までに23兆9,340億ドルに達すると予測されるサービス分野全体の中では、スマート廃棄物管理は依然として小規模ながら急成長する分野であり、市場価値全体の約0.02%を占める見込みです。しかしその成長軌道は、自治体、民間事業者、都市計画担当者が廃棄物効率、持続可能性、コスト最適化に取り組む方法の構造的変化を反映しています。
北米が自治体投資拡大により市場を主導
北米は2029年にスマート廃棄物管理の最大地域市場となり、市場規模は17億3,900万ドルに達すると予測されています。これは2024年の9億1,100万ドルから拡大するもので、自治体予算配分の増加と持続可能な都市サービスに対する市民需要の高まりにより、年平均成長率14%で成長すると見込まれています。
国別では、アメリカ合衆国が市場を主導し、スマート廃棄物管理市場は2024年の8億2,500万ドルから2029年には15億9,600万ドルへ拡大し、同様に年平均成長率14%で成長する見込みです。強力な政策支援、スマートシティ施策、モノのインターネット対応廃棄物インフラの大規模導入により、アメリカの自治体は導入の最前線に位置しています。
無料の限定サンプル調査レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=15926&type=smp
スマート収集システムが市場価値の中核に
ソリューション種類別では、スマート収集が市場の中核を維持し、2029年には市場価値全体の48%、金額にして約24億700万ドルを占める見込みです。この優位性は、センサー搭載型スマートごみ箱、位置情報対応収集車両、経路最適化基盤の広範導入により支えられており、運用効率を向上させ、燃料費および人件費削減を実現しています。
市民参加を促すモバイルアプリとの統合や、モノのインターネット追跡システムの進展により、自治体廃棄物戦略におけるスマート収集の重要性はさらに高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341480/images/bodyimage1】
固形廃棄物および都市サービスが需要を主導
廃棄物種類別では、固形廃棄物が最大セグメントとなり、2029年までに市場価値全体の60%、金額にして29億9,400万ドルを占める見込みです。急速な都市化、人口増加、廃棄物分別および再資源化インフラへの自治体支出拡大により、統合型固形廃棄物ソリューションの導入が進んでいます。
用途別では、住宅および自治体分野が市場を主導し、2029年には市場収益全体の48%、金額にして24億100万ドルを占める見込みです。この分野は最も成長が速く、スマートシティ施策の一環としてスマート廃棄物システムを導入する都市政府の中心的役割を反映しています。都市人口密度の上昇、公共リサイクル施策、分析活用型運用計画がこの傾向を強化しています。
循環型経済政策および持続可能性義務が市場成長を加速
スマート廃棄物管理市場は、都市衛生および環境管理を再構築する複数の要因に支えられ、2029年まで年平均成長率14%で成長すると予測されています。