♦福井工業大学♦新学長選任のお知らせ―令和８年４月１日より馬場口登副学長が就任―

福井工業大学（福井県福井市）では掛下知行学長の任期満了に伴い、令和８年４月１日より新学長に馬場口登副学長が就任いたします。

■次期学長プロフィール

氏　　名：馬場口　登（ばばぐち　のぼる）

生年月日：昭和32年2月20日（68歳）

就 任 日 ：令和8年4月1日

任　   期：令和8年4月1日〜令和10年3月31日（2年間）

現　   職：福井工業大学 副学長　兼　経営情報学部長

経 　   歴：平成27年8月　大阪大学 教育研究評議会 評議員

令和元年8月　大阪大学 大学院工学研究科長・工学部長

令和4年4月　 福井工業大学　環境情報学部経営情報学科教授

         大阪大学 名誉教授（現在に至る）

令和5年4月　  福井工業大学 経営情報学部長（現在に至る）

         福井工業大学 経営情報学部経営情報学科教授（現在に至る）

令和6年7月    福井工業大学 あわら宇宙センター長（現在に至る)

令和7年10月   福井工業大学 副学長（現在に至る）

▼本件に関する問い合わせ先

総務部総務課

TEL：0776-29-2819

メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp

