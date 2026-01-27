こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
♦福井工業大学♦新学長選任のお知らせ―令和８年４月１日より馬場口登副学長が就任―
福井工業大学（福井県福井市）では掛下知行学長の任期満了に伴い、令和８年４月１日より新学長に馬場口登副学長が就任いたします。
■次期学長プロフィール
氏 名：馬場口 登（ばばぐち のぼる）
生年月日：昭和32年2月20日（68歳）
就 任 日 ：令和8年4月1日
任 期：令和8年4月1日〜令和10年3月31日（2年間）
現 職：福井工業大学 副学長 兼 経営情報学部長
経 歴：平成27年8月 大阪大学 教育研究評議会 評議員
令和元年8月 大阪大学 大学院工学研究科長・工学部長
令和4年4月 福井工業大学 環境情報学部経営情報学科教授
大阪大学 名誉教授（現在に至る）
令和5年4月 福井工業大学 経営情報学部長（現在に至る）
福井工業大学 経営情報学部経営情報学科教授（現在に至る）
令和6年7月 福井工業大学 あわら宇宙センター長（現在に至る)
令和7年10月 福井工業大学 副学長（現在に至る）
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0776-29-2819
メール：g-koho@fukui-ut.ac.jp
