Neusoft¤ÈCerence AI¤ÏÀïÎ¬ÅªÄó·È¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡
ßÄÍÛ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î22Æü /PRNewswire/ -- ¶áÆü¡¢Neusoft Corporation¡Ê°Ê²¼Neusoft¤È¤¤¤¦¡Ë―¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¾ðÊóµ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー―¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°·¿ AI ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëCerence AI ¤È¡¢Àµ¼°¤Ë¶ÈÌ³Äó·È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È²»À¼¤äÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¿¼ÅÙ¤ÊÏ¢·È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤Î¶¦ÁÏ¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤Ë¥×¥ì¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¹âÂÎ¸³ÃÍ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²½¡¢´¶¾ð²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï´ðÁÃÅª¤Ê²»À¼±þÅú¤Ë¤â¤Ï¤äËþÂ¤»¤º¡¢¼«Á³¤Ê°ÕÌ£¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤·¡¢±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¡¢´¶¾ð¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Neusoft¤ÈCerence AI ¤Î¶¯¶¯Ï¢·È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò¹Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡¢Åª³Î¤ËÅú¤¨¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡×¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤ò¥¹¥Þー¥È¥«ー¤Î¡Ö¿·¤¿¤ÊÉ¸½àÁõÈ÷¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Neusoft¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊNAGIC¡Ë¤òÃæ³ËÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¡¢Cerence AI ¤¬Í¤¹¤ë²»À¼µ»½Ñ¡¢À¸À® AI ¤ª¤è¤ÓÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤ÊÀìÌç·Ð¸³¤ò¿¼ÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¹¥Þー¥È²»À¼¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤ÇÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Neusoft¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤ª¤è¤ÓCerence AI ¤Îµ»½ÑÍ¥°ÌÀ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÎÌÜÉ¸»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¡¢Neusoft¤ÈCerence AI ¤ÏÏ¢·È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆÍÇË¸ý³«Âó¤ò»Ù±ç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
（日本語リリース：クライアント提供）
