一般社団法人日本フレスコボール協会は、公認地域クラブ『広島フレスコボールクラブ』が3月7日(土)に「ETAJIMA - CITY フレスコボール無料体験会＆クリーン活動」を開催すると発表しました。



フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツで、広島県は西日本で特に普及が進んでいる地域の一つとされています。今回のイベントは、江田島市誘客促進イベント実施支援補助金を活用し、瀬戸内海に浮かぶ江田島市で初めて開催される公式体験会となります。





イベントではフレスコボールの無料体験会に加え、地域の環境保全に貢献するためのビーチクリーン活動も同時に実施される予定です。広島フレスコボールクラブ代表の天野雅之氏は、今後もイベントを継続し、フレスコボールを江田島市の定番マリンスポーツにしていきたいと述べています。



フレスコボールは、対戦相手と競うのではなく、ペアで協力してラリーを続けることを特徴としており、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。年齢や性別を問わず楽しめるスポーツとして、国内での普及が進められています。









「ETAJIMA - CITY フレスコボール無料体験会＆クリーン活動」の概要

・イベント名: ETAJIMA - CITY フレスコボール無料体験会＆クリーン活動

・開催日時: 3月7日(土) 10時～12時

・開催場所: 長瀬海水浴場（ヒューマンビーチ長瀬）

・持ち物: 動きやすい格好、タオル、飲み物

・参加特典: フレスコボール米、飲み物

・備考: このイベントは、江田島市誘客促進イベント実施支援補助金を活用しています。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。