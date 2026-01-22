株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『女の転職type』は、2026年1月31日（土）に渋谷ヒカリエにて、長く働きたい女性のための転職イベント『女の転職type 転職イベント』を開催いたします。https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131

『女の転職type 転職イベント』の概要

長く働きたい女性のための転職イベント【女の転職type 転職イベント】- 日時：2026/1/31（土）12:00～18:00（17:30受付終了）- 場所：渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール ホールA・B- 詳細：https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131

『女の転職type 転職イベント』とは？

「本気で長く働ける場所を探したい！」そんな女性に、転職サイトでは伝えきれない情報を届けるために、『女の転職type』は転職イベントを開催いたします。- ★女性を積極的に採用する大手・優良企業が多数出展！- ★女性の転職に役立つセミナー＆コーナーあり！- ★入場無料・履歴書不要・入退場自由・服装自由！その他、企業ブースへの訪問数に応じてギフト券がもらえるプレゼント企画も♪ぜひ参加登録のうえ、ご来場ください！参加登録はこちら：https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_kr_wr_260131

『女の転職type 転職イベント』参加のメリット

1．女性を積極採用中の企業と直接会って話せる！転職サイトだけでは分からない、「一緒に働く社員の人柄」や「雰囲気」などを自分の目で確かめることができます。2．イベント参加者限定の選考フローを設けている企業に出会える！「面接１回」「書類選考なし」など、転職イベント参加者限定の選考フローを用意している企業も。転職をスピーディーに進められます。3．初めての転職や、未経験の方も安心のサポート！企業選びをサポートする「コンシェルジュ」や、キャリアアドバイザーによる「転職相談コーナー」など、初めての転職活動でも安心のサポートをご用意しています。4．転職の情報収集だけでなく、自分磨きに繋がるコンテンツが多数！お化粧品のサンプルがもらえる「お肌チェックコーナー」や、骨格タイプや顔から似合うネックラインを診断できるコーナー、さらに転職のノウハウ、自分のキャリアを見直せるセミナーなど、自分磨きにも役立つコンテンツをご用意しております！この機会にぜひご活用ください。

女性を積極採用している優良企業が多数出展！

当イベントでは、女性を積極採用する優良企業が多数出展しております。その一部を少しだけ公開！シャープマーケティングジャパン｜三井住友銀行｜アンファー｜ジャパネットたかた｜東京都ビジネスサービス｜メドレー｜リンク・セオリー・ジャパン｜ヨックモック｜やまと｜デニーズジャパン｜ティーケーピー｜ＡＬＳＯＫらいふケア｜東建コーポレーション and more…気になる出展企業は特設サイトをご確認ください♪https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131

転職に役立つセミナーを同時開催！

当日、セミナー会場では、面接対策が学べるノウハウセミナーに加え、人気ブランド「POLA」による自信につながるメークセミナーや、ベストセラー書籍『自分だけの強みが遊ぶように見つかる 適職の地図』の著者である土谷 愛さんに「適職を知るためのメソッド」を伝授していただきます。

第1部 メークアップセミナー（12:45～13:45）

**POLAメークアップディレクターが教える！****自信につながるメークセミナー**＞＞講演：ポーラメークアップディレクター 中岡 弘喜 さん

第2部 特別セミナー（14:30～15:30）

**やりたいことが見つからないあなたへ！****「適職」を見つける自己分析メソッド**＞＞講演：マイディアル代表取締役 土谷 愛 さん

第3部 特別セミナー（16:20～17:00）

**コツをおさえて自信をつける！****面接対策セミナー**＞＞講演：キャリアデザインセンターtype転職エージェント キャリアアドバイザー 局長 青柳 真理子

転職活動を頑張るあなたを応援する特別プレゼント企画も実施！企業ブースを訪問して話を聞くともらえる着席シールの枚数に応じて、QUOカードがもらえるプレゼント企画も現在進行中！ぜひ特設サイトをチェックしてみてくださいね♪特設サイトはこちら：https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131参加登録はこちら：https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_kr_wr_260131転職活動を効率的に進められる『女の転職type転職イベント』への参加登録とご来場を、心よりお待ちしています！■本リリースに関連するサイトURL●2026年1月31日（土）開催！『女の転職type転職イベント』https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131●本イベントへの参加登録はこちら！https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_kr_wr_260131●正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』https://woman-type.jp/

