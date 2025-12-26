株式会社 ホテル京阪(本社:大阪市中央区 社長:西川 正浩)が運営するホテル京阪 仙台(所在地:仙台市青葉区)では、２０２６年１月１日（木・祝）～１月３日（土）の３日間、１階ロビー特設コーナーにて、「振舞い酒イベント」を実施いたします。 新年のお祝いとして、株式会社 一ノ蔵（大崎市）の「一ノ蔵 純米吟醸蔵の華」と秋保ワイナリー（仙台市）の「ＲＩＶＥＲ ＷＩＮＤＳ ＲＯＵＧＥ」・「ＮＥＯ ＴＲＡＩＬ ＯＲＡＮＧＥ」をご用意いたします。 地元・宮城県の酒蔵・ワイナリーで作られた日本酒やワインで、新しい年をお祝いし、旅のひとときを彩りたいと考えております。ご宿泊の皆さまにご参加いただけます。この機会に、宮城県の美酒をぜひご堪能ください。

■開催概要

（1）実施日

２０２６年１月１日（木・祝）～１月３日（土）

（2）提供時間

１５：００～１９：００

（3）提供場所

１階 ロビー特設コーナー

（4）提供メニュー

【株式会社一ノ蔵：宮城県大崎市】

一ノ蔵 純米吟醸蔵の華

【秋保ワイナリー：宮城県仙台市】

ＲＩＶＥＲ ＷＩＮＤＳ ＲＯＵＧＥ ２０２４（リバーウィンズルージュ）ＮＥＯ ＴＲＡＩＬ ＯＲＡＮＧＥ ２０２４（ネオトレイルオレンジ）

※提供銘柄は、予告なく変更する場合がございます。※２０歳未満のお客さまへのご提供は行いません。必要に応じて年齢確認をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。※お車をご利用のお客さまへのご提供はお断りいたします。※写真はイメージです。

株式会社一ノ蔵

１９７３年、宮城県内の４つの歴史ある蔵元が企業合同して誕生。「良い米を使い、手間暇をかけ、良い酒を造る」を信念に、「手づくり」の仕込みにこだわり、代表的な銘柄「無鑑査本醸造」のほか、業界に先駆けた低アルコール「発泡清酒すず音」など、伝統を守りつつも革新的な商品を数多く開発。自社での米作りや地域連携も積極的に行い、宮城を代表する酒造メーカーとして国内外から高い評価を得ている。

秋保ワイナリー

２０１５年に宮城県仙台市の奥座敷・秋保温泉郷に誕生した、仙台市内唯一のワイナリー。東日本大震災後の東北の復興支援と、地域資源を結びつける拠点としての役割を担うべく設立され、自社畑でのブドウ栽培から醸造までを一貫して行い、冷涼な気候を活かした酸の美しいワイン造りが特徴。併設レストランでのお食事、ＢＢＱやイベントの開催を通じて、秋保の魅力を国内外へ発信し続けている。

■宿泊・施設についてのお問合せ

ホテル京阪 仙台 https://www.hotelkeihan.co.jp/sendai/022-263-0321JR・地下鉄 仙台駅 徒歩約8分

https://newscast.jp/attachments/6AWHQBy7CgDZBWnJOw9M.pdf