ベトジェット、数百万枚のベトナム行き航空券が最大100%割引になる3日間限定のチケットプロモーションを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337120&id=bodyimage1】
（東京, 2025年12月16日） - ベトジェットは、日本人旅行者の皆様が一年の締めくくりに自分へのご褒美としてベトナム、そしてその先への海外旅行を楽しめるよう、12月17日から3日間限定で、数百万枚の航空券を最大100%割引するチケットプロモーションを実施します。旅行者の皆様は、日本とベトナム間で運航している10の直行便をはじめとするベトジェットの国内外路線を対象とした本チケットプロモーションをご利用いただくことで、2026年のご旅行をよりお得に計画することができます。
2025年12月17日午前02:00から12月20日午前01:00まで（日本時間）の間、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでエコチケットを予約する際、プロモーションコード「BIGTHANKS」を入力すると、対象の航空券が最大100%割引となり、片道わずか11,690円（税・手数料込）からご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年1月5日から12月31日まで（*）です。このチケットプロモーションは、日本とベトナム間で運航している東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイ間の直行便10路線を含む、ベトジェットの全路線でご利用いただけます。
さらに、2025年12月31日までに国際エコチケットをご予約いただいたお客様を対象に、20kgまでの受託手荷物が無料になる特典（**）に加え、目的地の到着日から31日間利用できる高速データ500MBのSkyFi eSIM（**）を無料で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337120&id=bodyimage2】
ベトジェットは、最新鋭かつ燃費効率に優れた機材、プロフェッショナルな客室乗務員、そしてベトナムの人気メニューであるフォーやバインミー、アイスミルクコーヒーなどの多彩な機内食で、お客様に快適な空の旅を提供し続けています。さらに、SkyJoyロイヤルティプログラムを通じて、特典の獲得・利用も可能です。
今回のプロモーションは、これから旅行のピークシーズンを迎えるため、座席数にも限りがありますので、できるだけ早めの予約がおすすめです。ベトジェットの年末オファーを利用し、2026年はお好きなタイミングでより遠くへ、かつお得にご旅行をお楽しみください。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。
（**）諸条件に依る
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年12月16日） - ベトジェットは、日本人旅行者の皆様が一年の締めくくりに自分へのご褒美としてベトナム、そしてその先への海外旅行を楽しめるよう、12月17日から3日間限定で、数百万枚の航空券を最大100%割引するチケットプロモーションを実施します。旅行者の皆様は、日本とベトナム間で運航している10の直行便をはじめとするベトジェットの国内外路線を対象とした本チケットプロモーションをご利用いただくことで、2026年のご旅行をよりお得に計画することができます。
2025年12月17日午前02:00から12月20日午前01:00まで（日本時間）の間、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでエコチケットを予約する際、プロモーションコード「BIGTHANKS」を入力すると、対象の航空券が最大100%割引となり、片道わずか11,690円（税・手数料込）からご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年1月5日から12月31日まで（*）です。このチケットプロモーションは、日本とベトナム間で運航している東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイ間の直行便10路線を含む、ベトジェットの全路線でご利用いただけます。
さらに、2025年12月31日までに国際エコチケットをご予約いただいたお客様を対象に、20kgまでの受託手荷物が無料になる特典（**）に加え、目的地の到着日から31日間利用できる高速データ500MBのSkyFi eSIM（**）を無料で提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337120&id=bodyimage2】
ベトジェットは、最新鋭かつ燃費効率に優れた機材、プロフェッショナルな客室乗務員、そしてベトナムの人気メニューであるフォーやバインミー、アイスミルクコーヒーなどの多彩な機内食で、お客様に快適な空の旅を提供し続けています。さらに、SkyJoyロイヤルティプログラムを通じて、特典の獲得・利用も可能です。
今回のプロモーションは、これから旅行のピークシーズンを迎えるため、座席数にも限りがありますので、できるだけ早めの予約がおすすめです。ベトジェットの年末オファーを利用し、2026年はお好きなタイミングでより遠くへ、かつお得にご旅行をお楽しみください。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。
（**）諸条件に依る
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ