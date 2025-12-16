こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
SAS Data Maker、Microsoft Marketplaceで提供開始
革新的な合成データ生成ソリューションによりデータ不足を解消、
業界横断でAI活用を加速
データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、機密情報や規制対象の情報を保護しながら、統計的に実データを再現した合成データを生成可能なエンタープライズ向けソリューション「SAS Data Maker」（ https://www.sas.com/ja_jp/software/data-maker.html ）をMicrosoft Marketplaceにて提供を開始しました。Microsoft Marketplaceは、ビジネスニーズに合わせて信頼性の高いクラウドソリューション、AIアプリ、AIエージェントを購入可能なオンラインプラットフォームです。
SAS Data Makerは、オープンかつ拡張性の高いアーキテクチャとエンタープライズグレードのコネクタを備え、データ拡張とデータ生成のアルゴリズムを単一のツールに統合するとともに、既存のデータ基盤へのスムーズな導入と統合を可能にします。本ソリューションは、機密情報を危険にさらすことなく、実データの統計的、関係的、時系列的な特性を再現した合成データを生成し、データリネージ、監査ログ、強固なプライバシー対策などの機能により、規制やガバナンスの要件にも対応します。
IDCのAIソフトウェア担当リサーチディレクターであるキャシー・ラング（Kathy Lange）氏は、次のように述べています。「高い精度での生成と厳密な検証を経た合成データは、堅牢で信頼性の高いAIモデルに不可欠なリソースです。しかし、プライバシーに対する懸念や法的制約、データ取得・アノテーションコストの高騰により、大規模かつ多様な実データへのアクセスは困難です。SASは、こうした課題に対応するだけでなく、AI開発のスピードと品質を向上させるソリューションを提供しています」
SASが提供する合成データの優位性
SAS Data Makerの主な特長は、以下の通りです。
エンタープライズレベルの信頼と機能：金融、医療、行政機関などの規制が厳しい業界で数十年にわたり培ってきた信頼と専門性を活かし、合成データの活用による大きなメリットを提供。SAS Data Makerは、複数テーブルにまたがるデータや時系列データ、差分プライバシーにも対応し、エンタープライズレベルの合成データの要件に適応
ノーコードのインターフェイス：ビジネスユーザー向けの使いやすい視覚的なユーザーインターフェイス（GUI）を提供し、合成データの民主化と企業全体での運用をサポート
データ品質・評価ツールの搭載：多様なデータ生成手法に対応し、視覚的な指標を用いて合成データの品質を評価することで、実データとの統計的一致を担保。多くの競合製品は、十分な検証機能が備わっておらず、API経由のプログラムのみで、GUIベースの品質チェックは未提供
プライバシー強化テクノロジー（PETs）：プライバシー強化技術（PETs） により、既存のワークフローを変更することなく、実データと同様に合成データを活用。データパイプラインの内外で実データと合成データをシームレスに入れ替え可能。他の多くのPETsソリューションでは、ワークフローの大幅な変更や、新たなツールやプロセスへの多額の投資が必要に
さらに、2024年11月、SASは合成データ技術のパイオニアであるHazy社（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2024/november/hazy-syntheticdata.html ）の主要ソフトウェア資産を取得しています。Hazy社の技術を統合することにより、SAS Data Makerは高度な合成データ生成能力を備え、今まで不可能だったデータ活用やシナリオ検証を安全かつ効果的に実現します。
データとAIへの投資価値創出を加速
SAS Data Makerは、医療、金融、行政機関などの顧客と共に実施したプライベートプレビューでの検証を経て一般での利用が可能になりました。複雑なデータシナリオの再現、学習データの不足解消、堅牢なモデル開発支援など、実運用に即した成果が確認されています。プレビュー参加企業からのフィードバックは最終製品に反映され、データサイエンティスト、アナリスト、開発者などの実務者の要望に応えられるソリューションとして完成しています。SAS Data Makerをプレビュー利用したグローバル企業からは、以下のような具体的な成果が報告されています。
英国の金融サービス企業では、合成データ生成によりクレジットスコアモデルの学習に必要なデータ不足を解消。機械学習の改善により、モデルの精度が28%向上し、損失削減に貢献
米国のヘルスケア企業では、患者の行動や治療結果のシミュレーション、治療計画の検証、最適な治療方法の選択が安全な環境で実施可能に。患者のプライバシーリスクを抑えつつ、データドリブンな研究により治療効果の向上を実現
欧州の通信企業では、データアクセスに数週間かかっていたプロセスを数分に短縮。最新の顧客離脱予測モデルの構築が可能になり、顧客維持率の改善に寄与
SASの次世代AIプロダクト戦略責任者であるブレット・ウジェック（Brett Wujek）は、次のように述べています。「効果的で影響力のあるAIには、適切かつ十分なデータが不可欠です。責任あるイノベーションを目指す企業にとって、合成データはまさにゲームチェンジャーとなる存在です。SAS Data Makerは、次世代のデータマネジメントとAIのイノベーション、そして信頼できるAIと意志決定インテリジェンスに必要な業界のデータへの需要に応える重要な1歩となります」
SAS Data Maker（ https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/saas/sas-institute-560503.sas-datamaker?tab=Overview ）は、まずMicrosoft Marketplaceで提供されます。今後は対応クラウドプロバイダーの拡大および SAS® Viya®との統合を予定しています。 SAS® Viya®は、データ準備・モデル開発、展開までをカバーするクラウドネイティブなエンドツーエンドのデータ・AIプラットフォームです。
Microsoft Marketplaceでは、SAS Viya Workbench（ https://www.sas.com/ja_jp/software/viya/workbench.html ）も提供されています。これは、Visual Studio Code、Jupyter Notebook、SAS® Enterprise Guide®を通じて、SAS、R、Pythonで高性能なモデルを迅速に開発・検証できる、開発者・データサイエンティスト、モデル開発者向けのクラウドベースのコーディング環境です。
Microsoft Marketplaceは、信頼できるクラウドソリューション、AIアプリ、AIエージェントの検索・試用・購入が可能な統合プラットフォームです。お客様のビジネス目標に応じて最適化されたソリューションを、Marketplace上やMicrosoft製品内から直接選択して導入できます。
*2025年11月24日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリース（ https://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2025/november/data-maker-launches-on-microsoft-marketplace.html ）の抄訳です。本プレスリリースの正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。
SASについて
SASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意思決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®（知る力）」をお届けします。
*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。