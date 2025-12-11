¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¾µÜËÌ¸ý¤Ë¹ÃÆîÂçÀ¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉô²°¤¬´°À®¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü ¡½ ¹ÃÆîÂç³Ø¡ßºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¡ßºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ºÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¹ÃÆîÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡¢³ØÄ¹¡§Ãæ°æ°ËÅÔ»Ò¡Ë¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¡°æ¹¯¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¡×¡Ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡ÖºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¹ÃÆîÂçÀ¸¤¬ ¡È¤¢¤Î¿Í¡É ¤ÎÉô²°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª¡÷¥¸¥ª¥¨¥ó¥ÈÀ¾µÜËÌ¸ý¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿½»¸Í¤¬´°À®¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÂç³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿½»¸Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²È¶ñÉÕ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Æþµï¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤òÂç³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤¬¼ø¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤ä¥ê¥µ¡¼¥Á¥¹¥¥ë¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤«¤Ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ÁÛÄê¤¹¤ëÆþµï¼ÔÁü¤ÎÀßÄê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²È¶ñ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¤òºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤ÇÁªÄê¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÊóÇÞÂÎ¤ÎºîÀ®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Êó¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿½»¸Í¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÃµ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ë¡¼¥à¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ "¤¢¤Î¿Í"¤ÎÉô²°¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»þ´ÖÆâ¤ËÃµ¤·½Ð¤¹´ë²è¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿½»¸Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²È¶ñÉÕ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Æþµï¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡³ØÀ¸¤Î³Ø¤Ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¤ª¸«ÆÏ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤â¸½ÃÏ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü »þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00¡Á18:00
¡¦²ñ ¾ì¡§¥¸¥ª¥¨¥ó¥ÈÀ¾µÜËÌ¸ý 1402¹æ¼¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¹â¾¾Ä®8-25¡Ë
¢¨¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ºPLUS´Û3³¬ EV¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©¡¡¢¨¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnBSG-iS29jSyBldxR_gCBrZJO4MQksBKI1G0svHr5E29-_g/viewform
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°Instagram¡Ê@anohitono_sumuheya¡Ë
https://www.instagram.com/anohitono_sumuheya/
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÁÏÀ¸¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èµ¡¦¶¡×ÂÐ¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§Á°ÅÄÀµ»Ò¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë¡£
¢£¹ÃÆîÂç³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¤ÈºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî³Ø±à¹ÊóÉô
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è²¬ËÜ8-9-1
TEL¡§078-435-2314
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@adm.konan-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡´°À®¤·¤¿½»¸Í¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÃµ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ë¡¼¥à¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ "¤¢¤Î¿Í"¤ÎÉô²°¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»þ´ÖÆâ¤ËÃµ¤·½Ð¤¹´ë²è¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿½»¸Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²È¶ñÉÕ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Æþµï¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡³ØÀ¸¤Î³Ø¤Ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¤ª¸«ÆÏ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤â¸½ÃÏ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü »þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00¡Á18:00
¡¦²ñ ¾ì¡§¥¸¥ª¥¨¥ó¥ÈÀ¾µÜËÌ¸ý 1402¹æ¼¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¹â¾¾Ä®8-25¡Ë
¢¨¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ºPLUS´Û3³¬ EV¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÍ¥ÀèÀ©¡¡¢¨¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnBSG-iS29jSyBldxR_gCBrZJO4MQksBKI1G0svHr5E29-_g/viewform
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø¼°Instagram¡Ê@anohitono_sumuheya¡Ë
https://www.instagram.com/anohitono_sumuheya/
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÁÏÀ¸¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èµ¡¦¶¡×ÂÐ¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡Ê»ØÆ³¶µ°÷¡§Á°ÅÄÀµ»Ò¡¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë¡£
¢£¹ÃÆîÂç³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤³ØÉô¤ÈºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî³Ø±à¹ÊóÉô
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è²¬ËÜ8-9-1
TEL¡§078-435-2314
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@adm.konan-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/