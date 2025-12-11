株式会社亮(本社：長崎県諫早市、代表取締役：小野 英章)は、世界初の柔らか純生食パン“One Hundred(ワンハンドレッド)”や、ふわふわ“スフレパンケーキ”を提供するベーカリー＆カフェ「Espresso D Works (エスプレッソディーワークス) 佐世保店」を2025年12月19日(金)にオープンします。





世界一柔らかい食パンを目指して開発され、小麦粉100に対して水分量100の驚異的な水分量を実現した、純生食パン“ワンハンドレッド”はもちろん、“ふわふわスフレパンケーキ”や“天使のクロワッサン”など、連日完売となる人気メニューをお召し上がりいただけます。

また、佐世保店では業態初となる「“ピザ食べ放題”&“サラダビュッフェ”」を導入。新たな試みで期待の集まっている店舗です。





Espresso D Works 佐世保店 2025年12月19日 オープン









■「朝起きるのが楽しみになる」世界初の食パンをご提供

「Espresso D Works 佐世保店」では、全国各地で連日行列ができるOne Hundred Bakeryが提供する純生食パン“100 One Hundred(ワンハンドレッド)”をお召し上がりいただけます。

100 One Hundred(ワンハンドレッド)の食パンは、全国各地でその場で完売するほどの行列を作る大人気メニュー。「今までにないぐらい柔らかい食パンを作りたい」という想いから生まれ、その驚異的な水分量は世界初。

通常のパンは、小麦粉100に対して水分量は70～75ほど。しかし、“100 One Hundred(ワンハンドレッド)”は小麦粉100に対して水分量100の、今までにないふわふわの柔らかい生食パンです。





＜商品情報＞

ワンハンドレッド“プレーン” 2斤918円(税込)

ワンハンドレッド“純生” 2斤918円(税込)





One Hundred Bakery 一宮本店





純生食パン 100 One Hundred (ワンハンドレッド)









■パンケーキを求めて行列のできるベーカリー＆カフェ「Espresso D Works」

東京・恵比寿で行列のできる“パンケーキ”が、佐世保に初登場。

SNSで話題になり、女性を中心に多くのお客様から人気の「Espresso D Works(エスプレッソ ディー ワークス)」は、“ふわふわスフレパンケーキ”が名物。

パンケーキは、生クリームと生地が甘すぎないのが特徴で、オーダーを頂いてから1枚1枚丁寧にふわふわに焼き上げます。





Espresso D Works 佐世保店では、ワンハンドレッドの食パンとスフレパンケーキだけでなく、“天使のクロワッサン”や“トリュフオムレツ”など、季節に応じて多彩なメニューを提供いたします。





ふわふわスフレパンケーキ





塩キャラメルパンケーキ





シャインマスカットパンケーキ





渡り蟹ソースのクリームパスタ





■業態初 選べるメイン＋ピザ食べ放題とサラダビュッフェ

17時以降のディナータイムには、すべてのメインメニューに「焼き立てピザ食べ放題」と「サラダビュッフェ」が付いた、満足度の高いセットメニューをご提供しています。

メイン料理を主役に、食べ放題を組み合わせるスタイルは、同業態ではこれまでにない新しいディナー提案です。





店内のオーブンで焼き上げるピザは、甘辛いソースが食欲をそそる照り焼きチキンピザや、濃厚な味わいのグラタンピザなど全6種類。焼き立てならではの香ばしさと食感を、心ゆくまでお楽しみいただけます。





さらに、旬の野菜やトッピングにこだわった9種類のサラダを揃えたサラダビュッフェもご用意。

彩り豊かでバランスの良いラインナップは、食事の満足度を一層高めていただけます。





これらがすべてセットになったディナーメニューは、1,800円(税込1,980円)から。

お仕事帰りの食事や、ご友人・ご家族とのディナーにもぴったりな、充実した内容をご提供いたします。





チキンと彩野菜のサラダ





業態初 ピザ食べ放題とサラダビュッフェ





「Espresso D Works」は、東京・横浜・湘南・名古屋・札幌などの全国各店舗いずれも、連日大勢のお客様にご利用いただき賑わっております。今後も、心からのおもてなしと料理で、たくさんのお客様に喜んでもらえるよう日々取り組んで参ります。









■店舗情報

店舗名 ： Espresso D Works 佐世保店

所在地 ： 〒857-0855

： 長崎県佐世保市新港町3番1号 させぼ五番街 2F

営業時間 ： 9:30-22:00

※営業時間は変更になる可能性がございます

情報はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ： 不定休

電話番号 ： 0956-56-8251

Instagram ： https://www.instagram.com/edw_sasebo/









■会社概要

企業名 ： 株式会社亮

代表者 ： 代表取締役 小野 英章

所在地 ： 〒854-0034 長崎県諫早市小野町341

設立 ： 昭和54年(1979)

事業内容： 特定建設業/一般土木工事/舗装工事/設計施工管理/飲食店事業

会社HP ： https://ryo-company.jp/