WHI HD、はたらく個人の成長を加速する新製品「COMPANY Me」を提供開始～企業向け「COMPANY®」との両輪ですべての人に真価を～

WHI HD、はたらく個人の成長を加速する新製品「COMPANY Me」を提供開始～企業向け「COMPANY®」との両輪ですべての人に真価を～