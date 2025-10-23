『BESS（Battery Energy Storage Systems）の熱管理、防火、防爆』について、材料、技術、有力企業情報を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年 10月23日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「BESSの熱管理、防火、防爆 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月16日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「BESSの熱管理、防火、防爆 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Thermal Management, Fire and Explosion Protection for BESS 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 323
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-fire-and-explosion-protection-for-bess/1127
本調査レポートでは、BESS（Battery Energy Storage Systems）の安全対策に用いられる熱管理・防火材料・システムについて、主要ソリューションと最新ソリューションを取り上げています。規制状況の分析、市場参入プレーヤーの評価を掲載するとともに、それらに基づく世界のBESS防火市場の10年間の詳細予測も提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332263&id=bodyimage1】
「BESSの熱管理、防火、防爆 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と主な結論
■ BESSの安全性に関する規制状況の評価
■ 主な熱管理・防火材料
- セルスペーサー、熱伝導材料、防火材料、相変化材料
- セラミック、マイカ、エアロゲル、シリコン発泡材、ポリマー発泡材、コーティング
■ 大手熱管理・防火材料サプライヤー
■ 主なBESS向け熱管理・防火システム
- 液冷、空冷、液浸冷却
- バッテリーパックレベル・バッテリーユニットレベルのセンサー
- エアロゾル消火剤、散水装置
- 受動式・能動式爆燃放散口
■ BESS防火システムの新興プレーヤーと大手プレーヤー
■ BESS開発企業の熱管理と防火システムへのアプローチ
■ BESSの熱管理・防火材料・防火システムの市場規模と展望
■ BESSの熱管理・防火材料・防火システムの10年間市場予測
■ 企業概要（20社以上）
「BESSの熱管理、防火、防爆 2026-2036年」は以下の情報を提供します
過去のBESS火災事故と原因、規制状況の進展：
- 過去のBESS火災事故と報告手法の評価
- BESS火災の根本原因紹介（リチウムイオン電池の熱暴走進行段階や故障事象など）
- 各地のBESS関連安全規制の分析（米国、中国、欧州、世界全体）
BESSで用いられる熱管理・防火材料の評価と市場参入プレーヤー分析：
- 主な材料カテゴリー分析
- 材料の主な種類別性能ベンチマーク評価
- BESS向け材料の開発企業（キープレーヤーと新興プレーヤー、材料の種類別）
主なBESS熱管理・防火システムの評価（技術サプライヤー評価を含む）：
- BESS向け新旧防火技術の解説。冷却技術、センサー（パックレベル・ユニットレベルのガス検知器、熱感知器、煙感知器）、消火剤、換気システムなど
- 技術別開発企業（キープレーヤーと新興プレーヤー）
- BESS開発企業のアプローチと熱管理・防火システム・材料の普及状況の詳細評価
市場の徹底分析：
- BESSでの熱管理・防火システムの比較（受動式 vs 能動式）
- 系統用BESS、C&I用BESS、住宅用BESSの各セクターでの材料需要と価格、防火システム価格の10年間市場予測
- 熱管理・防火材料・防火システム全般の主要プレーヤーと新興プレーヤー紹介
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-fire-and-explosion-protection-for-bess/1127
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
