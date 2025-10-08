レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 米市場は、世界的な消費増加傾向と革新的で持続可能な栽培手法に牽引され、2033年までに3,907億4,000万米ドル規模に急拡大すると予測される
米市場規模は2024年に3,112億3,000万米ドルと評価され、2033年までに3,907億4,000万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は2.56％となる見込みである。イネ（Oryza sativa または Oryza glaberrima）の種子から得られる米は、世界人口の半数以上にとって主食となる穀物である。世界で2番目に重要な穀物作物として認知されている米は、炭水化物と栄養の重要な供給源を提供し、アジア、アフリカ、その他の地域における食生活の不可欠な部分を形成している。
成長を形作る市場のダイナミクス
市場拡大の原動力
米市場は、主に人口増加、進化する食事の好み、および支援的な政府の取り組みによって推進されています。 アジアやアフリカを中心とした急速な人口増加により、主食の需要が高まっており、米は依然として食事の主力となっています。 また、都市化、所得水準の上昇、ライフスタイルの混雑などもあり、手軽で手軽な食事が好まれ、米ベースの料理がますます人気を集めています。
健康志向の消費者は、特殊米と全粒米の品種の需要を煽っています。 米生産国における政府の政策や農業プログラムは、補助金、価格支援メカニズム、研究開発投資を提供することによって、成長をさらに刺激する。 これらの取り組みは、近代的な農業技術の採用を奨励しながら、収量、耐病性、水効率を向上させることを目的としています。 さらに、貿易政策、輸出規制、輸入割当は世界的な米の動きに影響を与え、市場の動向を安定させ、国際的な成長を支えています。
課題と市場の制約
その強い需要にもかかわらず、米市場は代替主食、気候の課題、および持続可能性の懸念からの競争に直面しています。 気候変動や極端な気象現象が作物収量にリスクをもたらす一方で、小麦やトウモロコシが特定の地域で米に取って代わることが増えています。 稲作は水を大量に消費し、持続不可能な慣行は地域の生態系、生物多様性、水の利用可能性に影響を与える可能性があります。 一部の生産国における労働条件や児童労働などの社会的責任の問題も、予測期間中の市場拡大を制限する可能性のある課題を提示しています。
新たな機会
米市場は、輸出機会の増加と利便性の高い食品の需要の増加の恩恵を受けています。 グローバル化と国際貿易協定により、米輸出国は新たな市場にアクセスできるようになり、長粒から短粒までの多様な米の種類により、生産者は異なる食
限られた時間を持つ都市人口は、電子レンジ対応のパウチ、冷凍食品、インスタントラーメンなどのすぐに食べられる米製品の成長を推進しています。 餅やチップを含む米ベースのスナックも、低脂肪でグルテンフリーの特性のために、より健康的な代替品として牽引力を得ています。 味の変化および米プロダクトフォーマットの食品製造業者による革新は消費者懇願を高め、市場占有率を拡大し続けます。
セグメントインサイト
粒タイプ
2024年には、ジャスミンやバスマティなどの品種の世界的な人気に牽引されて、長粒米が収益の面で市場を支配しました。 高繊維食と低ナトリウム食を奨励する健康志向の傾向は、このセグメントの成長にさらに貢献しており、予測期間を通じて継続的な優位性を支えています。
主要企業のリスト：
● Riceland Foods, Inc.
● KRBL Limited
