レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 東南アジア有機肥料市場は、持続可能な農業の導入と環境に優しいイノベーションを背景に、2033年までに40億4200万米ドルに急増すると予測されている
東南アジア有機肥料市場は2024年に9億9200万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5％で成長し、2033年までに40億4200万米ドルに達すると予測されている。動物排泄物、作物残渣、ミミズ堆肥、牛糞などの天然資源から得られる有機肥料は、土壌の肥沃度を高め、持続可能な植物の成長を促進する能力から注目を集めている。有機物と必須ミネラルを豊富に含むこれらの肥料は、合成肥料に代わる有効な選択肢を提供し、より健全な作物と環境に優しい農業慣行に貢献している。
市場のドライバー：有機製品の人気の高まり
有機製品の需要の増加は、東南アジア有機肥料市場の成長を促進する主な要因です。 消費者の健康志向が高まるにつれて、この地域の有機農業地域は拡大しています。 農家は、環境汚染を最小限に抑えながら高品質の作物を生産するために有機肥料に目を向けています。 土壌の酸性化や土地の劣化につながる化学肥料とは異なり、有機肥料は土壌の健康を改善し、栄養バランスを維持します。 環境に優しい農業慣行へのシフトは、地域での有機肥料の採用をさらに強化しています。
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/southeast-asia-organic-fertilizer-market
市場の制約：高コストの考慮事項
人気が高まっているにもかかわらず、東南アジア有機肥料市場拡大のための課題を提起します。 有機肥料は、一般的に高い生産コストと限られた供給のために合成代替よりも高価です。 さらに、栄養濃度が低いと、作物収量が比較的低くなり、農家の収益性に影響を与える可能性があります。 これらの経済要因は、予測期間中の東南アジアの市場成長を抑制すると予想されます。
市場機会：支持的な政府規制
政府の取り組みは、有機肥料市場にとって重要な機会を生み出しています。 有機農業を奨励する政策は、有機栽培の下で耕作可能な土地を拡大し、化学肥料の悪影響を緩和する努力が勢いを増しています。 政府は、製品の信頼性と品質を確保するために、有機肥料メーカーの認証基準を実施しています。 このような規制措置は、市場の信頼を強化し、東南アジア全体で有機肥料の採用を促進することが期待されています。
セグメンテーション-インサイト:ソース別
動物ベースのセグメントは、葉の多い植物の成長を促進し、作物収量を高める動物肥料の高い窒素含有量によって推進され、2024年に市場をリードしました。 一方、植物ベースのセグメントは、作物の残留物、堆肥、海藻、綿実粉、緑肥作物から派生した肥料でも勢いを増しています。 植物資源の豊富さは、地域の持続可能な農業のための需要の高まりを満たす、安定した供給を保証します。
主要企業のリスト：
● BACONCO Co., Ltd
● Bio-Flora （Singapore） Pte Ltd.
● Biomax Technologies Pte. Ltd.
● Crop Agro
● Cropmate Fertilizer Sdn. Bhd.
● Pt. Jadi Mas - Fertilizer Factory Indonesia
● Pt. Tridharma Tata Perkasa
● Song Gianh Joint-Stock Corporation
● Stamford Resources Private Limited
● Pupuk Kaltim
● Liberco International Pte Ltd
セグメンテーション-インサイト：フォーム別
乾燥有機肥料は、主に、より長い貯蔵寿命、より簡単な貯蔵、費用対効果、および便利な輸送などの液体形態よりも優れているため、2024年に市場を支配しました。 これらの肥料はそれらをさまざまな穀物のタイプのために適したようにする粉、微粒および餌で利用できます。 乾燥した肥料はまた支持でき、実用的な土の強化の選択を追求している農夫のための有効な解決を提供する腐敗および無駄を減らす。
