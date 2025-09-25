ロケーションベース・エンターテインメント市場バリューチェーン分析 2025～2032
ロケーションベース・エンターテインメント（LBE）市場は、仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）、インタラクティブゲームといった没入型体験が世界中のエンターテインメント施設でますます導入されるにつれ、大きな注目を集めています。LBEとは、テーマパーク、ファミリー向けエンターテインメントセンター、VRアーケード、美術館、没入型シアターなど、物理的な場所に紐づいたエンターテインメント体験を指します。これらの施設では、消費者は自宅では再現できないアクティビティや体験を楽しむことができ、来場者数と顧客エンゲージメントの向上につながります。
市場規模と成長:
世界のロケーションベースエンターテインメント市場規模は、2023年に32億米ドルと評価され、2024年の40億8,000万米ドルから2032年には284億9,000万米ドルに拡大し、予測期間（2025～2032年）中に27.5%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● マイクロソフト
● グーグル
● メタ
● ユニティ・テクノロジーズ
● エヌビディア
● ソニー・インタラクティブエンタテインメント
● サムスン
● バルコ電子システムズ
● パナソニック
● ファーウェイ・テクノロジーズ
● HQソフトウェア
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界のロケーションベース・エンターテイメント市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界のロケーションベース・エンターテイメント市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供しています。さらに、調査対象となった各地域市場の売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供しています。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1） 予測期間終了時の世界のロケーションベースエンターテイメント市場の推定規模はどのくらいですか？
（2） 世界のロケーションベースエンターテイメント市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？（3） 最大の成長ポテンシャルを示している地域はどれですか？（4） 世界のロケーションベースエンターテイメント市場を支配しているプレーヤーはいますか？（5） 世界のロケーションベースエンターテイメント市場の主な推進要因と制約は何ですか？
