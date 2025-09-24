¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã°ÀÄ¼Ò¡¢´ë²è¡¦¥Õ¥íー¹½ÃÛ¤·¤¿100¡ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ëÉÔÇ³ÊÉÌÌºà¡ØR¥Ëー¥¹¡Ù¤ÎÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç
～¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤¬1ÅÔ2ÉÜ20¸©¤Ë³ÈÂç¡¢ÀÜÃå¹©Ë¡¤â³«È¯～
¡¡¾¦¶È»ÜÀß¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÃ°ÀÄ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÅý¡¢°Ê²¼¡ÖÃ°ÀÄ¼Ò¡×¡Ë¤¬¡¢´ë²è¡¦Î©°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÉÔÇ³ÊÉÌÌºà¡Ê²½¾Ñ¤±¤¤»À¥«¥ë¥·¥¦¥àÈÄ¡Ë¡ØR¥Ëー¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃæ´Ö½èÍý»ÜÀß¡¦ºÆ»ñ¸»²½»ÜÀß¤ò³«È¯¡¦Ï¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Ë´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿2ÉÜ8¸©¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¹¤Ç¤Î»Ü¹©¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÜÃåºÞ¤Ç¤Î»Ü¹©¤â²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡¢³«È¯¤·¤¿¥¢¥¤¥«¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³¤Ï·¸¶·ò¼£¡Ë¤è¤ê¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ò¥Ëー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÀÄ¡§¿·µ¬/¥°¥ìー¡§½¾Íè¡Ë
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¤òÄê¤á¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã°ÀÄ¼Ò¤Ï¡¢¿ßË¼¤Î¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÉÔÇ³ÊÉÌÌºà¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢R¥Ëー¥¹¤ò´ë²è¡¦Î©°Æ¤·¤Æ·úºà¤Î¸¶ÎÁ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢À½Â¤²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä»þÅÀ¤Ç¤Ï1ÅÔ12¸©¤Ç¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¼ý½¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¹°è¤Ç¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ´Ö½èÍý»ÜÀß¡¦ºÆ»ñ¸»²½»ÜÀß¤ò¿·µ¬³«È¯¤·´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â100¡ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃ°ÀÄ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢°Õ¾¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀÜÃåºÞ¤Ç¤Î»Ü¹©¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã°ÀÄ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ØR¥Ëー¥¹¡Ù¤ÎÉÔÇ³ÊÉÌÌºà¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É²½¤òÌÜ»Ø¤·ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÄó°Æ¡¦Æ³Æþ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºàÎÁÌÌ¡¦»Ü¹©ÌÌ¤«¤é¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØR¥Ëー¥¹¡Ù¤ÎÆÃÄ¹
¡Ê£±¡Ë100%¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½
¡¡½¾Íè¡¢°û¿©Å¹Åù¤Î¿ßË¼¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÉÔÇ³ºà¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò·Ï´éÎÁ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¼çÍ×°ø¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤ê¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½ÆâÁõºà¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢´éÎÁ¤ò¾Ê¤¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½ÀÇ½¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢À½Â¤²ñ¼Ò¡¦Ãæ´Ö½èÍý»ÜÀß¡¦ºÆ»ñ¸»²½»ÜÀß¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¥»¥á¥ó¥È¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥ー¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë¸½¾ì¤Ç¤Î¹©¿ôºï¸º¤Ç¾Ê»Ü¹©¤Ë
¡¡¸½ºß¡¢·úÀß¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¸½¾ì¤Ç¤Îºî¶ÈÃ»½Ì¡¦ºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØR¥Ëー¥¹¡Ù¤Ï²¼ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ë°ìÁØÅ½¤ê»Ü¹©¡¢Ä¾ÀÜ¥Ó¥¹»ß¤á¤Ç»Å¾å¤²¤¬´°Î»¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÜÃåºÞ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÜÃå¹©Ë¡¤âÁªÂò¤Ç¤¡¢°Õ¾¢¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£³¡ËÉÕÂÓ¹©»öÅù¤Îºï¸º¤ÇCO2 È¯À¸¤ÎÍÞÀ©¡¦¿¦¿ÍÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Ø
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î¾Ê»Ü¹©¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÉÕÂÓ¹©»ö¤ä±¿ÈÂÅù¤âºï¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ëCO2 ¤ÎÈ¯À¸¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ñºà¤ä¹©¿ô¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢ºòº£¤ÎºàÎÁÈñ¹âÆ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¿¦¿ÍÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß
https://digitalpr.jp/table_img/2871/118547/118547_web_1.png
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼ Ã´Åö¡§ÀÐÌÊ¡¢»û¸Í
Tel¡§03-6455-8115 Mail¡§pr-staff@tanseisha.co.jp
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à ¡§https://www.tanseisha.co.jp/contact/pr
