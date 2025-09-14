2025年8月30日、韮崎市に待望の新施設「東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）」がグランドオープンいたしました。









当日は開館記念式典に続き、バレーボールおよびバドミントンの元日本代表選手を講師に迎えた特別イベント「ミズノ・ビクトリークリニック」が開催され、多くの参加者がプロの技術指導のもと、楽しく汗を流しました。

なお、同アリーナは2025年9月1日から30日までのプレオープン期間中、全施設を無料でご利用いただけます。 ※利用には団体登録または個人会員登録が必要です。

最新のトレーニング機器を備えたトレーニングルーム、全館空調、無料Wi-Fi環境、キッズルーム、防災拠点としての機能など、市民の健康と安心・交流を支える多機能型の施設となっています。

施設の利用方法、登録手続き、料金体系等の詳細は、下記専用ホームページよりご確認ください。

東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）/韮崎中央公園

https://shisetsu.mizuno.jp/7609-1

山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜ゲストハウス空穂宿（くぼしゅく）♪

自然豊かな茅ヶ岳の麓に佇む、小さな古民家の旅人宿。





自分たちの手で改修し、日々手入れを重ねながら、楽しみながら宿を育てています。 敷地内の畑では、無農薬で野菜を育てています。

茅ヶ岳山麓の果実郷・穂坂エリアにある築古の一軒家を、オーナー自らの手で丁寧に改修したゲストハウス。 のどかな自然に包まれ、ゆったりとした非日常のひとときをお過ごしいただけます。

ゲストハウス空穂宿に関する情報はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/syukuhaku/6509.html