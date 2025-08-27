ハイドロフルオロオレフィン （HFO） 市場: 環境に優しい冷媒と発泡剤の未来を推進
HFOは、HFCと同様に水素、フッ素、炭素化合物で構成されていますが、構造が異なります。HFO は大気中の寿命が非常に短いため、明確な環境上の利点をもたらします。HFOは、EUのREACHを含む、化学物質の供給と使用に適用されるすべての法律の対象となります。HFC は有害な温室効果ガスの排出によりオゾン層破壊を引き起こすため、持続可能な代替品の必要性が世界市場での HFO の需要を押し上げています。
ハイドロフルオロオレフィン（HFO）市場規模は、2023年に13億7,243万米ドルと評価され、2024年の16億2,221万米ドルから2032年までに61億8,080万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に18.2%のCAGRで成長する見込みです。
ハイドロフルオロオレフィン（HFO）とは何ですか?
ハイドロフルオロオレフィンは、主に冷媒および発泡剤として使用される不飽和有機化合物です。これらは、ハイドロフルオロカーボン （HFC） やクロロフルオロカーボン （CFC） などの以前の製品と比較して、環境に対してはるかに安全であると同時に、優れた熱特性を提供します。HFO は GWP が低いため、温室効果ガスの排出量を削減し、オゾン層を保護する取り組みに不可欠なものとなっています。
成長の主な原動力
● 厳しい環境規制: EPA の重要な新しい代替品政策 （SNAP）、モントリオール議定書、地域の気候公約などの政策や規制により、高 GWP 物質が段階的に廃止され、HFO の採用が促進されています。
● 自動車産業の需要: 自動車メーカーが排出基準を満たすよう努める中、HFO-1234yf は車両の空調システムでの使用が増えています。
● 建設と断熱: HFO 発泡剤は、環境への影響を抑えた発泡断熱を可能にすることで、建物のエネルギー効率を向上させます。
● 技術革新: 継続的な研究開発努力により、新しい HFO 配合とブレンドが生まれ、性能が向上し、用途が広がっています。
地域の洞察
北米は、厳しい環境基準と活発な研究開発により、ハイドロフルオロオレフィン市場を支配しています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、持続可能な冷却ソリューションに対する消費者の意識の高まりに支えられ、最も急成長している市場地域として浮上しています。
市場セグメンテーション
世界のハイドロフルオロオレフィン（HFO）市場は、タイプ、用途、最終用途産業、地域によって区分される。
● タイプに基づいて、市場はHFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1234yf、HFO-1336mzzに分類されます。
● 用途別では、市場はAC・冷凍、発泡剤、エアゾール推進剤、精密溶剤洗浄剤に区分される。
● 最終用途産業に基づいて、市場は自動車、建設、ポリマーとプラスチック、その他に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
ハイドロフルオロオレフィン（HFO）市場のトッププレーヤー
● ハネウェル・インターナショナル社（米国）
● アルケマ S.A. （フランス）
● The Chemours（ケマーズ）カンパニー（米国）
● ダイキン工業株式会社（日本）
