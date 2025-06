【BTS】カラー写真84点収録の永久保存版『BTSレジェンド10曲の歌詞で学ぶ韓国語』、本日予約開始！

株式会社新潮社

韓国語学習ビギナーでも大丈夫! 韓国語歌詞集『BTS LYRICS INSIDE』から誕生!!

新潮社は『BTSレジェンド10曲の歌詞で学ぶ韓国語』(2025年9月発売予定、Cake×SHINCHOSHA Re-editing Project/ 韓国語解説 キム・スノク、監修 桑畑優香)の予約を本日6月4日(水)11時から開始いたします。

本書には2種類のカバーがあり(どちらのカバーも、書籍本体の内容は同じです)、それぞれのカバーで予約先と予約期間が異なります。

特設サイトはこちら :https://www.shinchosha.co.jp/special/lyrics/

【「通常版カバー」の詳細と予約期間、予約先】

BTSのワールドツアーのファイナル公演、2019年10月にソウル・オリンピック主競技場で行われた『LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF[THE FINAL]』の会場写真を使用しています。カバーを広げると、会場客席に「SPEAK YOURSELF」の文字が浮かぶのが見えます。グロスPP加工をほどこしました。

【予約期間】2025年6月4日11時から7月4日まで

【予約先】全国の書店店頭とネット書店などから

【「新潮ショップ限定版カバー」の詳細と予約期間、予約先】

キラキラと輝く高級感のある用紙に、本書に収録した10曲の曲名を箔押ししました。タイトルの「BTS」「韓国語」、そして七角形からなるモチーフにも同じ箔押しをした贅沢な仕上がりです。

【予約期間】2025年6月4日11時から7月9日18時まで

【予約先】新潮ショップのサイトから

「通常版カバー」、「新潮ショップ限定版カバー」のご予約リンクと詳しい予約方法は、新潮社『『BTSレジェンド10曲の歌詞で学ぶ韓国語』特設サイトをご参照ください

▶特設サイトはこちら:https://www.shinchosha.co.jp/special/lyrics/

【本書の特徴】

BTS JAPAN FANCLUBのオフィシャルサイト限定で販売され、大きな反響を呼んだBTSの韓国語歌詞集『BTS LYRICS INSIDE|JAPAN EDITION|』(韓国Cake社)を日本人ファンのために大胆に、丁寧に編集しました。

〈Boy With Luv (Feat. Halsey)〉〈ON〉〈IDOL〉〈Burning Up(FIRE)〉〈Spring Day〉の5曲について、BTSが所属するBIGHIT MUSICから提供を受けた公式日本語訳を本書で初めて公開します(『BTS LYRICS INSIDE』ではJapanese ver.の歌詞を掲載)。またBTSの歌詞世界を深く学べる特製「暗記シート」を封入しています。

・10曲の歌詞と公式日本語訳を大きく、読みやすい書体でレイアウト

・5曲についてBIGHIT MUSICから提供を受けた公式日本語訳を初公開

・10曲すべての英語歌詞について初公開となる公式日本語訳を掲載

・曲を聞きながら歌詞を追いやすい「各パートを歌うメンバー名」表記つき

・10曲で使われた韓国語約1130ワードを書いて学べる「単語レッスン」ページ

・メンバーのカラー写真84点、モノクロ写真3点を収録

※本書に掲載した歌詞は、各楽曲の作詞作曲者より使用・掲載の事前承認を得ています

【本書の内容】

※著作権の都合により、上記画像に一部加工をしています。ご了承ください。

CHAPTER I/歌詞ページ

1 Boy With Luv (Feat. Halsey)

2 ON

3 Life Goes On

4 IDOL

5 Burning Up (FIRE)

6 Magic Shop

7 We are Bulletproof : the Eternal

8 Mikrokosmos

9 Spring Day

10 Yet To Come

CHAPTER II/単語レッスン

1 Boy With Luv (Feat. Halsey) /2 ON /3 Life Goes On /4 IDOL /5 Burning Up (FIRE) /6 Magic Shop /7 We are Bulletproof : the Eternal /8 Mikrokosmos /9 Spring Day /10 Yet To Come

歌詞ページの見方と「暗記シート」の使い方/単語レッスンの解説

ハングルと韓国語の発音

韓国語の文法

【本書の仕様】

・判型:A5判(縦210mm×横148mm、厚さ10mm)

・造本:ソフトカバー

・総頁:192頁(4色112頁+2色80頁)

・特製「暗記シート」封入(OPP袋入り)

2013年6月13日にデビューした韓国のボーイグループ。「防弾少年団」または「Beyond The Scene(BTS)」。RM・SUGA・JIN・J-HOPE・JIMIN・V・JUNG KOOK、7人のメンバーで構成されている。自らのストーリーを込めた音楽と情熱的なパフォーマンス、ファンとの真摯なコミュニケーションにより、国や言語、人種、性別、世代など、あらゆる境界を越え、多くの人から愛されている。その愛に音楽で応えられる方法を常に探している。

【解説者、監修者紹介】

韓国語解説 キム・スノク(金順玉)

梨花女子大学卒業後、ドイツ・マールブルク大学神学部を経て来日。コリ文語学堂代表。武蔵大学、清泉女子大学講師。NHKラジオ、Eテレ「テレビでハングル講座」で講師を歴任。著書に『ゼロからはじめる 韓国語書き込みレッスン』『実践に使える!韓国語[文法]トレーニング』 等がある。

監修 桑畑優香

翻訳家、ライター。早稲田大学第一文学部卒業。延世大学語学堂、ソウル大学政治学科で学ぶ。訳書に『BTSを読む なぜ世界を夢中にさせるのか』『BTSとARMY』等、監訳書に『BEYOND THE STORY:10-YEAR RECORD OF BTS』日本語版がある。

【書籍データ】

【タイトル】BTSレジェンド10曲の歌詞で学ぶ韓国語

【著者名】Cake×SHINCHOSHA Re-editing Project/ 韓国語解説 キム・スノク、監修 桑畑優香

【予約開始日】2025年6月4日午前11時

【発売日】2025年9月予定

【造本】ソフトカバー

【判型】A5判(縦210mm×横148mm、厚さ10mm)

【定価】3,300円(税込)

【ISBN】978-4-10-507343-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/lyrics/