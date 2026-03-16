実家暮らしのメリットを活かし、給料の大半を投資に回す27歳のYさん。手取り24万円のうち月15万円をNISAでの投資に充て、FIREを目指して極端な節約生活を続けています。順調に資産が増える一方、娯楽や交際費を削り切っているため、休日に自室で過ごしていると、ふとしたときに虚無感を抱くそうです。将来の自由と引き換えに現在の豊かさや人間関係を見失ってしまった、20代独身男性の事例を紹介します。月15万円を投資に回す実家