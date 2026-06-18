「サッカー少年の顔」竹内涼真、日本代表を応援するイケメンショット公開！ 「さすが元サッカー人」
俳優の竹内涼真さんは6月17日、自身のInstagramを更新。日本代表を応援するイケメンショットを披露しました。
【写真】竹内涼真のイケメンショット
ファンからは、「いってらっしゃい」「熱くてポジティブな涼真くんと一緒に観戦できたらドキドキわくわく」「勝利を信じて、日本からエールを送ります」「全力で良い」「テレビの前で全力で応援します」「ファイトだ〜全力応援」「一緒に応援するよー」「サッカー少年の顔ですね」「頑張れサムライブルー」「ユニ似合う」「さすが元サッカー人」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】竹内涼真のイケメンショット
「ファイトだ〜全力応援」竹内さんは「いってきます 球際勝負してきます 日本代表に本気のエールをおくろう」とつづり、3枚の写真を投稿。サッカー日本代表を応援するため、現地へ向かう様子を披露しています。1、2枚目は「MORIYASU」の名前と「57」の背番号が入った森保一監督のユニフォームを掲げたイケメンショットです。竹内さんはテレビ番組『FIFAワールドカップ2026』（日本テレビ系）のスペシャルナビゲーターを務めています。
森保監督とのツーショットも披露5月24日には「森保監督は目標『優勝』を掲げてくれました。我らサポーターも信じて戦う。盛り上げましょう。開幕まで18日 戦う準備をしよう」と、森保監督とのモノクロツーショットを公開していた竹内さん。コメントでは、「目指せ！優勝」「何事にも一生懸命」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)