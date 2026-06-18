“軽トラ女子”三田悠貴、人気企画「グラビアン魂」に登場 圧巻の抜群プロポーション披露
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。
【別カット】シースルーワンピからちらり美脚披露する三田悠貴
“軽トラ女子”の愛称で親しまれる三田が同企画に登場するのは2回目。デビュー間もない頃に出演した前回から約1年を経て、さらに磨きのかかった表現力を披露している。
誌面では、見る人を引き込む豊かな表情と、抜群のプロポーションを生かしたカットを展開。グラビア経験を重ねるなかで培われた存在感が際立つ内容となっている。
「人は他人から見られることでキレイになる」といわれるように、三田は前回の出演時と比べて表情のバリエーションが増し、自然体の魅力もアップ。スタッフ陣からも、その成長ぶりに称賛の声が上がったという。
三田は1998年、岐阜県生まれ。軽トラックを運転する姿を発信したことをきっかけに“軽トラ女子”として注目を集め、グラビアを中心に活動の幅を広げている。
最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中で、飾らないキャラクターと親しみやすい人柄でファンを増やし続けている。
同号の表紙と特別付録の「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「推し撮」には花咲楓香、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなが出演する。
【別カット】シースルーワンピからちらり美脚披露する三田悠貴
“軽トラ女子”の愛称で親しまれる三田が同企画に登場するのは2回目。デビュー間もない頃に出演した前回から約1年を経て、さらに磨きのかかった表現力を披露している。
誌面では、見る人を引き込む豊かな表情と、抜群のプロポーションを生かしたカットを展開。グラビア経験を重ねるなかで培われた存在感が際立つ内容となっている。
三田は1998年、岐阜県生まれ。軽トラックを運転する姿を発信したことをきっかけに“軽トラ女子”として注目を集め、グラビアを中心に活動の幅を広げている。
最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中で、飾らないキャラクターと親しみやすい人柄でファンを増やし続けている。
同号の表紙と特別付録の「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「推し撮」には花咲楓香、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなが出演する。