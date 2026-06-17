元ＴＢＳでフリーアナウンサー、女優の宇垣美里が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 ２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ＴＢＳ所属時代の飲み会体験について赤裸々に振り返る一幕があった。

今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。

「私、（ＴＢＳ時代）アナウンサーのお仕事をしてたんですけど、『アナウンサーって華やかに港区で飲んでるんでしょ？』みたいなイメージをお持ちの方がいらっしゃるみたいなんですけど…」と話し出した宇垣。

「でも、私、会社員だった時、月〜金で朝３時に会社に入ってたんですよ。飲めるわけないじゃないですか？ どういうイメージなの！って、ずっと思ってました」とまくしたてた。

ＭＣの上田晋也が「スポーツ選手とお食事会とかやってんじゃない？って思われがちだったりするじゃない？」と聞くと「そういう場所に行くのが嫌いだったので」ときっぱり言い放った宇垣。

「嫌いだったから行ってなかったんですけど、一回、先輩に呼ばれて行ったら、なんか、だまし討ちみたいに知らない方がいらっしゃって」と“暴露”。「本当にイヤだと思いました。だったら最初から言っておいてほしいし、そういう人が求める私は私じゃないので。なんか、アナウンサーの人が好きみたいな」と本音を漏らしていた。