G7¡¢ºÇÀèÃ¼AIÍøÍÑ¸¢½ä¤êµÄÏÀ¡¡¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¹ñ¤ä´ë¶È¤òÂÐ¾Ý
¡¡¡Ú¥¨¥Ó¥¢¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï16Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥¨¥Ó¥¢¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿Àè¿Ê7¥«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG7¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç¡¢ÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÍøÍÑ¸¢¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ÎºÇÀèÃ¼AI¤Î°ÍÑÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢G7¼óÇ¾¤Ï¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¹ñ¤ä´ë¶È¤¬ÍøÍÑ¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÀèÃ¼AI¤ÎÍøÍÑ¸¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤éÊÆ¹ñÂ¦ÂåÉ½¤È¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¤ÏAI¤Î°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃë¿©²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎÃë¿©²ñ¤Ë¤Ï¡¢AI¡Ö¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ß¥å¥È¥¹¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥â¥Ç¥¤ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ä¡¢ÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¡¢ÆüËÜ¤ÎAI³«È¯´ë¶È¡Ö¥µ¥«¥ÊAI¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î°ËÆ£Ï£¼ÒÄ¹¤é¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤Ï12Æü¡¢ºÇÀèÃ¼AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÄó¶¡¤òÁ´À¤³¦¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£