Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２で、９月２４日に発売される競走馬育成シミュレーションゲーム「ダービースタリオン２」で６月１７日に公式Ｘで新情報が公開され、ダート路線が大幅に充実することが分かった。

公式Ｘでは「３歳ダート三冠、ＪＢＣ、東京大賞典。大井、川崎、船橋、浦和、盛岡。さらに海外遠征では、ケンタッキーダービーにも挑戦できます」と内容を紹介し、「芝だけじゃない。ダートでも、最強を目指せます」で締めている。

ゲームのプロモーション映像には大井競馬場でナイターで行われる東京ダービー。２００８、１０年の帝王賞を制するなど、Ｊｐｎ１を６勝した地方の雄、フリオーソが今野忠成騎手の騎乗で突き抜けて勝つシーンが紹介されていた。

映像には多彩なダートの強豪が登場。ＪＲＡ所属馬では２４年の東京ダービー馬のラムジェット、２４、２５年にＪＢＣレディスクラシックを連覇したアンモシエラ、２４年の東京ダービーで２着のサトノエピック、２５年の東京ダービーで２着のクレーキングなどが登場。地方馬では高知のシンメデージー、２０２２年の報知グランプリカップなど重賞７勝のギガキングなどが、実況で名前を呼ばれていた。

希望小売価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに９９８０円（税込）となっている。