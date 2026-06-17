あいのり桃、新居に引っ越して3週間“害虫騒動” 悲鳴と一時パニック「Gの洗礼うけるの…早すぎない…？」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日までに、自身のブログを更新。引っ越して間もない新居で起きた“害虫騒動”についてつづり、ファンに害虫対策を呼びかけた。
【写真】新居にGが出没「瀕死状態」だったと思われる場所
桃は、5月25日に更新したブログにて、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
今回はブログを通じて「ゾッッッッッとした話。一軒家って…こわい。」と題して更新すると、「大変なことがおきました」と切り出し、両親や姉家族が自宅を訪れる前に片付けをしていた際の出来事を報告した。
5歳の長男“たろ”君から「ママ！大きな虫さんがいる！！」と声をかけられた桃は、「ま、さ、か…?!」と思いながら駆け付けたところ、「そのまさかだった…」とコメント。新居に害虫が現れたことについて「え…?!まだ引っ越して3週間も経ってないのよ…？！」「それなのに、Gの洗礼うけるの…早すぎない…？？」「これが、一軒家か…。笑」と驚きをあらわにした。
桃によると、害虫は玄関付近を歩いていたといい、偶然届いたばかりの荷物の上をよじ登っていたという。その荷物の中身こそが害虫対策グッズだったそうで、「肝心の害虫対策グッズでした…！」「皮肉…。笑」「1歩遅かった…！」と苦笑した。
害虫の駆除は夫の“しょうくん”が担当したといい、「あたかも自分がやった感じだけど、もちろんしょうくんがやってくれた。笑」「はぁーーーーーードキドキした」とユーモアを交えて説明。「しょうくんが選りすぐり虫対策グッズを買ってくれたんだけど、ラインナップはこんな感じです！！」と害虫対策として用意した複数の商品も紹介した。
さらに「本当にこわい話は、ここから」と切り出し、その後、夫が家の周囲に害虫対策スプレーを散布したところ、家族を駅まで迎えに行き、自宅に帰った時に「なんと…玄関の前でGが裏っ返しになってて、瀕死状態」だったという。
桃は「ゴミ袋に捨てたGが逃げ出したのか…？！」と一時パニックになったものの、「どうやら、このスプレーの威力が凄すぎて…たまたまうちに近づいただけだったのに、瀕死状態になったGだったのかも…!!」と推測。害虫対策スプレーの効果に驚いた様子を見せた。
しかし一方で、「そんな高確率で入ってこようとするGが居ることに、ゾッッッッッっとするね」と本音も吐露。「あぁ、最悪だ…。寝室に出たら…寝れなくなる笑」と不安を明かしながら、「みんなの害虫対策も教えてーーー！！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「何やってもきます、彼らは！！！！」「梅雨時期になるとG出ますよね…」「じーとGがややこしや笑」「侵入経路を塞いでもらってます！」「マンションとはやっぱり違うよね〜！！」「ブラックキャップ一択」「ダンボール箱を放置するのも、ダメです」などの様々なコメントが寄せられている。
桃は、2009年2月7日からアメブロを開設。2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生。現在2児のママで育児奮闘中。
【写真】新居にGが出没「瀕死状態」だったと思われる場所
桃は、5月25日に更新したブログにて、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
5歳の長男“たろ”君から「ママ！大きな虫さんがいる！！」と声をかけられた桃は、「ま、さ、か…?!」と思いながら駆け付けたところ、「そのまさかだった…」とコメント。新居に害虫が現れたことについて「え…?!まだ引っ越して3週間も経ってないのよ…？！」「それなのに、Gの洗礼うけるの…早すぎない…？？」「これが、一軒家か…。笑」と驚きをあらわにした。
桃によると、害虫は玄関付近を歩いていたといい、偶然届いたばかりの荷物の上をよじ登っていたという。その荷物の中身こそが害虫対策グッズだったそうで、「肝心の害虫対策グッズでした…！」「皮肉…。笑」「1歩遅かった…！」と苦笑した。
害虫の駆除は夫の“しょうくん”が担当したといい、「あたかも自分がやった感じだけど、もちろんしょうくんがやってくれた。笑」「はぁーーーーーードキドキした」とユーモアを交えて説明。「しょうくんが選りすぐり虫対策グッズを買ってくれたんだけど、ラインナップはこんな感じです！！」と害虫対策として用意した複数の商品も紹介した。
さらに「本当にこわい話は、ここから」と切り出し、その後、夫が家の周囲に害虫対策スプレーを散布したところ、家族を駅まで迎えに行き、自宅に帰った時に「なんと…玄関の前でGが裏っ返しになってて、瀕死状態」だったという。
桃は「ゴミ袋に捨てたGが逃げ出したのか…？！」と一時パニックになったものの、「どうやら、このスプレーの威力が凄すぎて…たまたまうちに近づいただけだったのに、瀕死状態になったGだったのかも…!!」と推測。害虫対策スプレーの効果に驚いた様子を見せた。
しかし一方で、「そんな高確率で入ってこようとするGが居ることに、ゾッッッッッっとするね」と本音も吐露。「あぁ、最悪だ…。寝室に出たら…寝れなくなる笑」と不安を明かしながら、「みんなの害虫対策も教えてーーー！！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「何やってもきます、彼らは！！！！」「梅雨時期になるとG出ますよね…」「じーとGがややこしや笑」「侵入経路を塞いでもらってます！」「マンションとはやっぱり違うよね〜！！」「ブラックキャップ一択」「ダンボール箱を放置するのも、ダメです」などの様々なコメントが寄せられている。
桃は、2009年2月7日からアメブロを開設。2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生。現在2児のママで育児奮闘中。