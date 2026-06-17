昨年10月から全国劇場公開され、多くの国内アニメ・映画ファンに愛され、更にはアヌシー国際アニメーション映画祭をはじめとする、数々の海外映画祭でノミネート・出品されたオリジナル長編アニメーション映画『ホウセンカ』。

本作は、無期懲役囚の老人が独房で、人の言葉を操るホウセンカの花との“会話”の中で、自身の過去を振り返り始める、人生と愛の物語である。

『オッドタクシー』のクリエイタータッグ【木下麦(監督)×此元和津也(原作・脚本)】と、『映画大好きポンポさん』を手掛けた【制作スタジオCLAP】によって生み出され、メインキャストに小林薫・戸塚純貴・満島ひかり・宮崎美子・ピエール瀧といった豪華俳優陣を迎えて創り上げられた渾身のヒューマンドラマである。

この度、その映画『ホウセンカ』のBlu-ray/DVDが、8月26日(水)に発売されることが決定した。

特典・仕様として、木下麦監督の描きおろしのイラストが描かれたトールケースに、外装にはイラストレーター・kigimuraによる描きおろしの収納ケース。コンセプトアートを担当したミチノク峠による制作初期のコンセプトアートが描かれたポストカードセットや、本作のキーアイテム「阿久津の絵」の縮刷版など、豪華な特典が封入予定だ。

加えて、メインスタッフによるスタッフコメンタリーや、小林薫・ピエール瀧のセリフ収録メイキング映像、公開記念舞台挨拶の映像など、音声・映像特典もファン必見の内容となっている。

そしてBlu-ray/DVDの情報に加え、8月29日(土)0時よりNetflixにて見放題独占配信も開始することが決定した。

さらに、映画公開時に劇場で販売していたパンフレット【通常版】が、現在ポニーキャニオンの通販サイト「きゃにめ」にて購入可能だ。出演者による収録秘話や作品への想いを語ったインタビューを収録。木下麦× 此元和津也による特別対談も掲載した、全40ページにわたるファン必読の一冊となっている。

Blu-ray/DVDの特典詳細などまだまだ今後の情報を楽しみに待ちつつ、今年の夏は、Blu-ray/DVDやNetflixの配信で、映画『ホウセンカ』を楽しんでみてはいかが。

声の出演

小林 薫 戸塚純貴 満島ひかり 宮崎美子

安元洋貴 斉藤壮馬 村田秀亮(とろサーモン) 中山功太

ピエール瀧