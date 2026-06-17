ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 155390 -1.1 79380
２. <1357> 日経Ｄインバ 18378 45.5 2618
３. <200A> 野村日半導 15381 -25.8 5944
４. <1321> 野村日経平均 11491 -26.8 73110
５. <1458> 楽天Ｗブル 10603 10.0 94700
６. <2644> ＧＸ半導日株 9664 -10.9 4727
７. <1579> 日経ブル２ 7200 -26.6 858.2
８. <1360> 日経ベア２ 4825 5.0 64.2
９. <1398> ＳＭＤリート 3144 -57.7 1812.0
10. <1346> ＭＸ２２５ 2625 478.2 72680
11. <1615> 野村東証銀行 2435 49.7 716.4
12. <1568> ＴＰＸブル 2415 -41.3 975.4
13. <1306> 野村東証指数 2215 -42.3 426.6
14. <2243> ＧＸ半導体 2003 12.5 5140
15. <1540> 純金信託 1830 -34.6 20805
16. <1330> 上場日経平均 1639 32.5 73210
17. <1329> ｉＳ日経 1490 -48.3 7277
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1470 70.5 4894
19. <1671> ＷＴＩ原油 1318 54.7 4610
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1228 109.9 1907.5
21. <1489> 日経高配５０ 1137 13.8 3254
22. <1358> 上場日経２倍 865 -14.4 151800
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 800 27.4 79120
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 753 55.6 416.4
25. <1542> 純銀信託 741 -24.5 32920
26. <1320> ｉＦ日経年１ 688 -51.7 72880
27. <1546> 野村ダウＨ無 660 450.0 81760
28. <282A> ＧＸ半導１０ 602 -29.8 3101
29. <2559> ＭＸ全世界株 578 -3.3 2975
30. <563A> ＧＸＮデカバ 562 64.8 1123
31. <2631> ＭＸナスダク 546 37.5 34580
32. <213A> 上場半導体株 531 -21.0 548.9
33. <1545> 野村ナスＨ無 524 -54.1 244.6
34. <1459> 楽天Ｗベア 494 64.1 105
35. <1356> ＴＰＸベア２ 488 -11.8 111.7
36. <452A> ｉＳＳＰカバ 438 215.1 816.0
37. <2036> 金先物Ｗブル 422 -9.8 165900
38. <1699> 野村原油 382 187.2 574.4
39. <2244> ＧＸＵテック 361 19.5 3583
40. <2840> ｉＦＥナ百無 329 -0.9 2786
41. <1369> Ｏｎｅ２２５ 313 439.7 70640
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 312 -66.3 66
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 301 -44.7 2573
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 283 28.6 3474
45. <1478> ｉＳ高配当 254 268.1 5006
46. <1629> 野村商社卸売 251 -6.3 253.6
47. <1631> 野村銀行１７ 250 -37.8 38450
48. <2033> コスピブル 243 -29.4 134750
49. <2865> ＧＸＮカバコ 236 122.6 1279
50. <221A> ＭＸ日半導体 231 -57.9 1551.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 155390 -1.1 79380
２. <1357> 日経Ｄインバ 18378 45.5 2618
３. <200A> 野村日半導 15381 -25.8 5944
４. <1321> 野村日経平均 11491 -26.8 73110
５. <1458> 楽天Ｗブル 10603 10.0 94700
６. <2644> ＧＸ半導日株 9664 -10.9 4727
７. <1579> 日経ブル２ 7200 -26.6 858.2
８. <1360> 日経ベア２ 4825 5.0 64.2
９. <1398> ＳＭＤリート 3144 -57.7 1812.0
10. <1346> ＭＸ２２５ 2625 478.2 72680
11. <1615> 野村東証銀行 2435 49.7 716.4
12. <1568> ＴＰＸブル 2415 -41.3 975.4
13. <1306> 野村東証指数 2215 -42.3 426.6
14. <2243> ＧＸ半導体 2003 12.5 5140
15. <1540> 純金信託 1830 -34.6 20805
16. <1330> 上場日経平均 1639 32.5 73210
17. <1329> ｉＳ日経 1490 -48.3 7277
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1470 70.5 4894
19. <1671> ＷＴＩ原油 1318 54.7 4610
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1228 109.9 1907.5
21. <1489> 日経高配５０ 1137 13.8 3254
22. <1358> 上場日経２倍 865 -14.4 151800
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 800 27.4 79120
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 753 55.6 416.4
25. <1542> 純銀信託 741 -24.5 32920
26. <1320> ｉＦ日経年１ 688 -51.7 72880
27. <1546> 野村ダウＨ無 660 450.0 81760
28. <282A> ＧＸ半導１０ 602 -29.8 3101
29. <2559> ＭＸ全世界株 578 -3.3 2975
30. <563A> ＧＸＮデカバ 562 64.8 1123
31. <2631> ＭＸナスダク 546 37.5 34580
32. <213A> 上場半導体株 531 -21.0 548.9
33. <1545> 野村ナスＨ無 524 -54.1 244.6
34. <1459> 楽天Ｗベア 494 64.1 105
35. <1356> ＴＰＸベア２ 488 -11.8 111.7
36. <452A> ｉＳＳＰカバ 438 215.1 816.0
37. <2036> 金先物Ｗブル 422 -9.8 165900
38. <1699> 野村原油 382 187.2 574.4
39. <2244> ＧＸＵテック 361 19.5 3583
40. <2840> ｉＦＥナ百無 329 -0.9 2786
41. <1369> Ｏｎｅ２２５ 313 439.7 70640
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 312 -66.3 66
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 301 -44.7 2573
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 283 28.6 3474
45. <1478> ｉＳ高配当 254 268.1 5006
46. <1629> 野村商社卸売 251 -6.3 253.6
47. <1631> 野村銀行１７ 250 -37.8 38450
48. <2033> コスピブル 243 -29.4 134750
49. <2865> ＧＸＮカバコ 236 122.6 1279
50. <221A> ＭＸ日半導体 231 -57.9 1551.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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