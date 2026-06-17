　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　155390　　　-1.1　　　 79380
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18378　　　45.5　　　　2618
３. <200A> 野村日半導　　　 15381　　 -25.8　　　　5944
４. <1321> 野村日経平均　　 11491　　 -26.8　　　 73110
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10603　　　10.0　　　 94700
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　9664　　 -10.9　　　　4727
７. <1579> 日経ブル２　　　　7200　　 -26.6　　　 858.2
８. <1360> 日経ベア２　　　　4825　　　 5.0　　　　64.2
９. <1398> ＳＭＤリート　　　3144　　 -57.7　　　1812.0
10. <1346> ＭＸ２２５　　　　2625　　 478.2　　　 72680
11. <1615> 野村東証銀行　　　2435　　　49.7　　　 716.4
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2415　　 -41.3　　　 975.4
13. <1306> 野村東証指数　　　2215　　 -42.3　　　 426.6
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　2003　　　12.5　　　　5140
15. <1540> 純金信託　　　　　1830　　 -34.6　　　 20805
16. <1330> 上場日経平均　　　1639　　　32.5　　　 73210
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1490　　 -48.3　　　　7277
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1470　　　70.5　　　　4894
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1318　　　54.7　　　　4610
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1228　　 109.9　　　1907.5
21. <1489> 日経高配５０　　　1137　　　13.8　　　　3254
22. <1358> 上場日経２倍　　　 865　　 -14.4　　　151800
23. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 800　　　27.4　　　 79120
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 753　　　55.6　　　 416.4
25. <1542> 純銀信託　　　　　 741　　 -24.5　　　 32920
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 688　　 -51.7　　　 72880
27. <1546> 野村ダウＨ無　　　 660　　 450.0　　　 81760
28. <282A> ＧＸ半導１０　　　 602　　 -29.8　　　　3101
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 578　　　-3.3　　　　2975
30. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 562　　　64.8　　　　1123
31. <2631> ＭＸナスダク　　　 546　　　37.5　　　 34580
32. <213A> 上場半導体株　　　 531　　 -21.0　　　 548.9
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 524　　 -54.1　　　 244.6
34. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 494　　　64.1　　　　 105
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 488　　 -11.8　　　 111.7
36. <452A> ｉＳＳＰカバ　　　 438　　 215.1　　　 816.0
37. <2036> 金先物Ｗブル　　　 422　　　-9.8　　　165900
38. <1699> 野村原油　　　　　 382　　 187.2　　　 574.4
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 361　　　19.5　　　　3583
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 329　　　-0.9　　　　2786
41. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 313　　 439.7　　　 70640
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 312　　 -66.3　　　　　66
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 301　　 -44.7　　　　2573
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 283　　　28.6　　　　3474
45. <1478> ｉＳ高配当　　　　 254　　 268.1　　　　5006
46. <1629> 野村商社卸売　　　 251　　　-6.3　　　 253.6
47. <1631> 野村銀行１７　　　 250　　 -37.8　　　 38450
48. <2033> コスピブル　　　　 243　　 -29.4　　　134750
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 236　　 122.6　　　　1279
50. <221A> ＭＸ日半導体　　　 231　　 -57.9　　　1551.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース