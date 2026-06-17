サッカーのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）は16日、803万を超えるフォロワーがいる自身の微博（ウェイボー）アカウントを更新し、ワールドカップ（W杯）初戦を前に中国のファンに向けて中国語でメッセージを送った。

メッシはまず「3年前の今頃、私たちは北京で会いましたね」と2023年6月のアルゼンチン代表の北京遠征について触れた。

そして「今、私は中国のファンの愛と祝福を胸に（自身）6度目のW杯の征途に就き、最後のタンゴを踊ります」と記した。

前回王者のアルゼンチン代表は17日（日本時間）の1次リーグ初戦でアルジェリア代表と対戦する。

中国のファンからは「新しく生まれ変わった北京工人体育場でのあなたの姿が今でも目に焼き付いています」「あの時のメッシ・フィーバーは本当にすごかった」「私たちはいつもあなたと共にいて、心からあなたを愛しています」「いつまでもあなたを信じ、いつまでもあなたを応援し、いつまでもあなたの幸せを願っています」「Vamos Argentina！（頑張れアルゼンチン）」「メッシのファンにとってのW杯がいよいよ始まる」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）