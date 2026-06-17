赤ちゃんが生まれた時からずっと、お姉ちゃんとしてそばで見守ってきたサモエドさん。日々の生活で鍛えられた見守りスキルの結晶…？思った以上に『クセの強い見守り方』が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：赤ちゃんが生まれた時からずっとそばにいる大型犬→思った以上に『クセの強い見守り方』】

赤ちゃんが生まれた時からずっとそばにいる大型犬

Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、サモエドさんと1歳の弟くんのお姿。

こはくちゃんは、弟くんが誕生した1年半前からずっとそばに寄り添い、見守ってきたのだといいます。

思った以上に『クセの強い見守り方』に爆笑

この時も、お絵かきをしている弟くんにピッタリと寄り添いながら、危険がないように様子を見守っていたそうなのですが…。

弟くんに背を預けるようにして寝転がっていたというこはくちゃん、その体勢のまま首だけをグインと後ろに向けて…弟くんの様子を伺っていたのだそう。

わざわざそんな見えにくい体勢で見守らなくても…なんて言うのは、野暮というもの。

これまで懸命に見守りを続けてきたこはくちゃんには、こはくちゃんなりのこだわりの見守り方があるのかも…しれませんね。

とはいえ『クセが強い』とは突っ込まずにはいられない、こはくちゃんの行動は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「癖強すぎてｗ」「アザラシちゃんみたい」「可愛い弟くんの安全見守りはなにがなんでも必須ですよね」「逆さまで見てるｗ」「上目遣いｗ」などのコメントが寄せられています。

いつでもどこでも一緒に過ごす姉弟の姿にほっこり

2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、お茶目で心優しい女の子。

約1年半前、弟くんが生まれ一緒に暮らし始めてから、こはくちゃんはとっても素敵なお姉さんとして日々見守り役を務め、飼い主さんをお手伝いされているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、弟くんと共にのびのびと幸せに暮らすこはくちゃんの日常は日々多くのユーザーにサモエドの魅力や、子どもと愛犬の暮らしの素晴らしさを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。