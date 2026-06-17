◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３１）を出場選手登録し、サンティアゴ・エスピナル内野手（３１）を事実上の戦力外（ＤＦＡ）にしたことを発表した。

二塁、中堅をメインに守るエドマンは、昨季終了後に右足首を手術。今季の開幕は負傷者リスト（ＩＬ）で迎えたが、ようやくメジャーの舞台にたどりついた。カージナルスから２４年途中にドジャース入り。内外野を守って両打ちというユーティリティー性を持ち、２年連続のワールドシリーズ制覇に貢献した。昨季は９７試合に出場して１３本塁打、４９打点、打率２割２分５厘。今季はマイナーで１４試合に出場して１本塁打、３打点、２割７分５厘だった。

２０年にブルージェイズでメジャーデビューし、レッズを経て今季ドジャースに加入したエスピナルは、三塁を中心に今季は３６試合に出場。１本塁打、７打点、打率２割６分８厘だった。５月２５日（同２６日）にＥ・ヘルナンデス内野手がＩＬから復帰するタイミングで１度はＤＦＡとなったが、Ｅ・ヘルナンデスが再びＩＬ入りしたことなどもあって再契約してメジャーに再昇格していた。今季２度目のＤＦＡとなった。

ドジャースは投手陣でグラスノー、スネル、ディアスら、野手でもＴ・ヘルナンデス、スミス、Ｅ・ヘルナンデスら故障者が続出。苦しい台所事情となっている中で、エドマンの復帰はワールドシリーズ３連覇へ向けて朗報となった。