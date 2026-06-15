ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、第１子出産のため伊澤星花が王座を返上した女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施。同階級のワンマッチ４試合を行い、大みそかのバンテリンドームナゴヤ大会で王者決定戦を行うと発表した。

会見にＲＥＮＡ、大島沙緒里、須田萌里、ケイト・ロータス、ＮＯＥＬが参加。ともに姿を見せた榊原信行ＣＥＯ（６２）は、ＲＩＺＩＮ創成期は女子総合格闘技（ジョシカク）が支えたと、ＲＥＮＡ、山本美優、浜崎朱加、浅倉カンナの名を挙げ回顧。その上で「ジョシカクの未来が明るくなるのか、ジョシカクはもういいなって思わせてしまうのか。選手個々の試合ではあるが、ＲＩＺＩＮという男子の選手に混ざって、女子総合格闘技が必要か、必要じゃないのかということも含めて問われる、重たいチャレンジだと思ってます」と意義を説明した。

１４日に米国のトランプ大統領の誕生日に際し、ホワイトハウスでＵＦＣ大会が開催され、女子選手が不出場だった点に触れた榊原ＣＥＯ。「僕らがＲＩＺＩＮを立ち上げた時は、ジョシカクがＵＦＣの中でも市民権を得ていたし、コンテンツとして引っ張っていた。でも、世界的にはジョシカクって本当にプレゼンスが下がっている。これは仕方ないです。男子の試合にも混ざって、圧倒的な興奮とか感動とかドラマを見せられてないからだと思います」と現状を説明。世界的に女子選手の活躍の場が減少しているとの認識を語った。

そこに、ＲＩＺＩＮでのジョシカクの存在価値を見いだす。「だったら、日本でＲＩＺＩＮでジュエルズ、ＤＥＥＰとも協調しながら、日本が圧倒的なジョシカクの熱を作り出せたらいいなと思っています。そのぐらいの覚悟で選手に期待をして、年末まで積み上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします」と決意を語った。

榊原ＣＥＯが「見えないトーナメント」と語るワンマッチ４試合。一本、ＫＯなどインパクトを残した勝者２人を大みそか決戦に抜てきするプラン、それ以外は勝者同士で“準決勝”を行うプランもある。４試合最後のＲＥＮＡ戦が終わるまでは未定だという。

発表されたカード４試合は次の通り

◆「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５ ｉｎ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」７・１８広島グリーンアリーナ大会

大島沙緒里（３１＝リバーサルブロージム新宿 Ｍｅ、Ｗｅ）−イ・イェジ（２６＝韓国）

パク・シウ（３４＝韓国）−須田萌里（２１＝ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＧＹＭ）

◆「ＲＩＺＩＮ．５４」８・１１トヨタアリーナ東京大会

ケイト・ロータス（２８＝フリー）−ＮＯＥＬ（１８＝ＤＥＬｉＧＨＴＷＯＲＫＳ）

◆「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」９・１０京セラドーム大会

ＲＥＮＡ（３４＝ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ／シーザージム）−ナターシャ・クジュティナ（３７＝ロシア）