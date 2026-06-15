俳優の吉瀬美智子さんが6月11日から13日にかけて、自身のインスタグラムで自宅のバスルーム、キッチン、お手洗いの写真を相次いで公開しました。



【写真を見る】【 吉瀬美智子 】 センス抜群の“ホテルライク”なマイホームを披露 「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜」





6月11日の投稿では、「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ 素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜私も頑張ってるけどね・・笑」とコメントしています。







投稿には、灰色の石目調の壁と白い石目調のカウンター、円形のバックライト付きミラーが印象的なバスルームの写真のほか、白い洗面台の上に置かれたマットブラックのフレグランスディフューザーや、シックな紋様が施された白い箱の写真も添えられました。





翌6月12日には、「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ 狭いお家ですが、お気に入りに囲まれて満足しております 一枚板のカウンターはアトリエMOKUBA 椅子やソファはBoConcept 家電はMieleとBoschどこかの誰かのお家づくりの参考になれば」と投稿。







公開されたキッチンは、「My favorite kitchen」というキャプションが添えられており、ダークカラーのキャビネットと石目調のバックスプラッシュ、白い床が組み合わさったモダンな空間で、カウンターテーブルにはベージュのチェアが4脚並んでいます。



6月13日の投稿では、「カウンターテーブルをカットした部分はお手洗いの棚へ 最後まで無駄なく使い切れて大満足 これにて、一方的なマイホーム紹介は終了」とコメントしています。





お手洗いの写真には「Home restroom」のキャプションが付けられており、ダークカラーの壁と黒い収納、円形の鏡と白い洗面ボウルが落ち着いた雰囲気を醸し出しています。キッチンの一枚板カウンターをカットした部分を棚として再利用したことも明かし、素材を最後まで無駄なく活用したこだわりが伝わります。

3日間にわたる"一方的なマイホーム紹介"と本人が笑いながら表現した今回の投稿は、こだわりのインテリアや素材の選び方など、家づくりの参考になる情報が詰まった内容として注目を集めています。







この投稿に、「まるでホテルやわ！」「ホテルライクだねー」「素敵なマイホームですね」「どこを見ても素敵です」「建物探訪…もう少し拝見したかった」「『一方的なマイホーム紹介』姉さん面白い！」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】