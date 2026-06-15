サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で、格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。熱狂に包まれた会場では、今大会も試合後に日本サポーターがごみ拾い。国際サッカー連盟（FIFA）公式も伝え、称賛を送った。

後半44分に鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を得た日本。歓喜に沸いたサポーターが、試合後の善行で注目された。

FIFAは公式Xで「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と印、実際にサポーターがゴミ拾いする様子を紹介。青いゴミ袋いっぱいに、スタンドに放置されたドリンクカップやペットボトルを集める姿が紹介された。

この模様は海外メディアでも褒めたたえられている。米FOXスポーツの中継では「日本代表ファンの素晴らしい伝統の1つです。試合前にも青いゴミ袋のことを話題にしていましたが、いま彼らはそれを使っています」と紹介され、実際に分別しているシーンが映ると「お、やっているみたいですよ」「本当だ！ これですよ！」と出演者が驚いていた。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xも「他にはない伝統：日本のファンがスタジアムを去る前に座席を綺麗にする」と記し、画像とともに善行を伝えた。

W杯では日本人サポーターたちのゴミ拾いはもはや風物詩に。前回のカタール大会でも海外から称賛を浴びた。日本代表は史上初のベスト8以上を目指して戦う今大会。彼らを支えるサポーターの振る舞いも世界から注目が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）