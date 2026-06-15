今日15日(月)の服装指数です。北海道や東北、北陸は脱いだり着たり調節しやすい服装がよいでしょう。関東は昼間もヒンヤリしますので、一日長袖がよさそうです。東海から九州にかけては昼間は半袖がよいでしょう。

今日は何着る? 最適な服装は

今日15日(月)、北海道や東北、北陸の最高気温は、昨日より低くなる所が多いものの、日中は25℃くらいまで気温の上がる所がありそうです。朝晩と昼との気温の差が大きくなりますので、半袖プラス長袖の上着など、脱いだり着たり調節しやすい服装がよいでしょう。

関東は昼頃にかけて雨が降り、昼間も空気がヒンヤリします。沿岸部では風が強めに吹いて、半袖では寒いくらいです。一日長袖がおすすめです。

東海から九州にかけては晴れ間の広がる所が多く、昼間は半袖がよいでしょう。朝晩は長袖シャツを羽織るとよさそうです。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。