「全日本大学野球選手権・決勝、関大２−１慶大」（１４日、神宮球場）

関大が慶大に競り勝ち、山口高志（元阪急）を擁した１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を果たした。今秋ドラフト候補の米沢友翔投手（４年・金沢）が先発し、５回２安打無失点と連日の好投でチームをけん引。３投手のリレーで逃げ切った。関西学生リーグのチームが優勝するのは９８年大会の近大以来。最高殊勲選手賞は米沢、最優秀投手賞は慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）が選ばれた。

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母校の優勝に目を潤ませた。アドバイザリースタッフを務める元阪神投手コーチの山口さんは、球場で歓喜の瞬間を見届けた。「（相手が）どこであってもうれしさは変わらへんな」と後輩の活躍に優しく笑った。

前回Ｖの７２年。山口さんは剛速球エースとして慶大を完封し日本一に導いた。当時を振り返り「関東に負けたくない思いは強かった」と話し「４年の時に２回戦ったけど１点しか取られてない。向こうの方がリベンジなんちゃう」と笑いを誘った。応援風景は今も変わらないといい「応援団のおかげで学生が盛り上がってチームが打つ」とうなずいた。

この日は「スタンドの周りがＯＢだらけやから楽しくてしょうがない」と“同窓会”も楽しんだ様子。選手らには「やっぱり優勝争い…連覇したいね」と秋への期待を口にした。