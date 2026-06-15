仲野太賀、『豊臣兄弟！』秀長ゆかりの竹田城跡に感慨「ロマンを感じた」
NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・羽柴小一郎長秀（のちの豊臣秀長）を演じる仲野太賀が14日、兵庫県朝来市にある竹田城跡を訪れた。
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竹田城は、第21回「風雲！竹田城」（5月31日放送）で描かれた但馬攻めの舞台。小一郎が初めて総大将として挑み、生野銀山を管轄する竹田城主・太田垣輝延と対峙。“ほぼ無血開城”を成し遂げた後、城代を任されることになる。劇中では、太田垣輝延を仲野の父親で俳優の中野英雄が演じ、話題を呼んだ。
かねてから竹田城を訪れてみたかったという仲野は、「小一郎が初めて総大将として攻め込み、開城させたという思い出深いシーンの舞台となった場所ですし、もしかしたら秀長はこの道を通っていたのかな、この景色を見ていたのかなと想像しながら見学しました」とコメント。
さらに、「井戸のあった場所や、時代によって作り直された石垣、当時から残っている石畳などを見て、いろいろ勉強になりました」と振り返り、「たくさんの要素から当時を連想し、ロマンを感じました」と感慨深げに語った。
竹田城は、但馬守護・山名宗全が配下の太田垣氏に命じて築城させたとされる山城。秀吉の命を受けて但馬平定に挑んだ秀長は竹田城を攻略し、城代として入城。その後、城の大改修を行うなど、その手腕をいかんなく発揮していく。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は総合で毎週日曜午後8時から放送中（BSでは午後6時から、BSP4Kでは午後0時15分から）。
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竹田城は、第21回「風雲！竹田城」（5月31日放送）で描かれた但馬攻めの舞台。小一郎が初めて総大将として挑み、生野銀山を管轄する竹田城主・太田垣輝延と対峙。“ほぼ無血開城”を成し遂げた後、城代を任されることになる。劇中では、太田垣輝延を仲野の父親で俳優の中野英雄が演じ、話題を呼んだ。
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