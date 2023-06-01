「目が覚めた！」「美しい」日本戦キックオフ３時間前に衝撃！ ドイツの芸術弾にファン興奮「上手すぎ」【W杯】
ドイツ代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でキュラソー代表と対戦。開始６分に鮮やかなコンビネーションから芸術的な先制ゴールを奪った。
FIFAランキング10位のドイツに対し、キュラソーは79位。格上のドイツは立ち上がりから猛攻を仕掛けると、いきなり試合を動かした。
６分、左サイドから崩すと、フロリアン・ヴィルツとの華麗なワンツーからボックス内に進入したフェリックス・ヌメチャが、最後は右足でゴール右へ流し込む。息の合った連係から生まれた美しい一撃で、ドイツが幸先よく先制に成功した。
この鮮烈なゴールにSNS上も反応。「早いって！」「このゴールで目が覚めた！」「上手すぎ」「左からのいい崩し！」「美しいコントロールカーブ」「ヴィルツの落としまじで好き」「落とし優しい」といった声が上がり、その完成度の高い崩しに称賛が集まった。
日本時間６月15日５時からは、日本代表がオランダ代表とのグループステージ初戦に臨む。その３時間前にキックオフされた一戦でいきなり飛び出した圧巻のゴールは、日本のファンにとっても格好の目覚ましとなったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「いい崩し！」ドイツの先制弾！ ヴィルツの華麗なラストパス→ヌメチャの圧巻フィニッシュ！
FIFAランキング10位のドイツに対し、キュラソーは79位。格上のドイツは立ち上がりから猛攻を仕掛けると、いきなり試合を動かした。
６分、左サイドから崩すと、フロリアン・ヴィルツとの華麗なワンツーからボックス内に進入したフェリックス・ヌメチャが、最後は右足でゴール右へ流し込む。息の合った連係から生まれた美しい一撃で、ドイツが幸先よく先制に成功した。
この鮮烈なゴールにSNS上も反応。「早いって！」「このゴールで目が覚めた！」「上手すぎ」「左からのいい崩し！」「美しいコントロールカーブ」「ヴィルツの落としまじで好き」「落とし優しい」といった声が上がり、その完成度の高い崩しに称賛が集まった。
日本時間６月15日５時からは、日本代表がオランダ代表とのグループステージ初戦に臨む。その３時間前にキックオフされた一戦でいきなり飛び出した圧巻のゴールは、日本のファンにとっても格好の目覚ましとなったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「いい崩し！」ドイツの先制弾！ ヴィルツの華麗なラストパス→ヌメチャの圧巻フィニッシュ！