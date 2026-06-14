◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

上半期Ｇ１を締めくくるグランプリが１８頭で争われ、２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が良から一気に重に。そんな状況にもかかわらず、昨年に続く連覇を見事に達成した。

武豊騎手は１９８９年イナリワン、９３年メジロマックイーン、９７年マーベラスサンデー、０６年ディープインパクト、昨年のメイショウタバルに続く春のグランプリ６勝目。自身の持つ最多記録を更新した。また、先週の安田記念（シックスペンス）で成し遂げた自身の史上最年長Ｇ１勝利（５７歳２か月２４日）を再び塗り替え、ＪＲＡ・Ｇ１・８６勝目をマークした。勝ちタイムは２分１２秒１。

１番人気のクロワデュノール（北村友一騎手）が２着、３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

公私にわたり半世紀以上のつき合いがあるスポーツ報知評論家で、元騎手、元調教師の小島太さんは、５７歳の武豊騎手が活躍できている要因を「トレーニングの進化と、積み重ねた経験」と証言する。

「私は４０代でジョッキーを引退しましたが、彼のようなトレーニングがあれば、もっと長く現役を続けられていたと思います」と小島さん。武豊騎手は４０代になってトレーニングとリハビリも兼ねたジムを自らプロデュース。専属トレーナーとの二人三脚で、騎手にとって重要な肩甲骨と股関節の可動域にこだわったトレーニングを行ってきた。ケアの部分も故障の原因となる筋肉の凝りをほぐすため、スペインで開発された高周波温熱機器を設置。筋肉の細胞を揺らして熱を発生させることで、循環を良くして痛みを生む物質を流す仕組みだ。

最新の環境で強化した肉体に、蓄積した長年の経験を上乗せしている。小島さんは「若い騎手と比べると、フォームが洗練されていて無駄がない。勝負勘もすごいし、衰えどころか、さらにうまくなっていますよ」と断言する。地道なトレーニングと、数え切れない成功と失敗を糧に、今なおトップに君臨している。