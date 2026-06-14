【レポート】『MAJ 2026』レッドカーペット（その2）HALCALI・King & Prince・MISAMO・LiSA・藤井風・東京スカパラダイスオーケストラ＆TAKUMA（10-FEET）

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6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式が、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催。主要6部門などの発表がGrand Ceremonyの直前に、レッドカーペットイベントが行われた。アワード参加アーティストを中心とした計60組以上が、レッドカーペット上に登場。ここでは、その一部をレポートする。

■HALCALI

「おつかれSUMMER」のリバイバルヒットでにわかに注目を集める、HALCALI（ハルカリ）は、基本ふたりともブラックで統一。ボトムに白を大胆かつキュートに合わせたYUCALIと、全身黒のHALCAのコントラストで見る者の目を楽しませた。

■King & Prince

King & Princeは、シックなブラックスーツでタイトに決めた永瀬廉と、淡い色あいの落ち着いたスーツをチョイスした高橋海人（高ははしごだかが正式表記）のコントラストが印象的。髪色とファッションにコーデ感が漂うところもポイントだ。

■MISAMO

MISAMOは、3人それぞれが、セクシー、かわいい、シックの三拍子揃った、シンプルなワンピースドレスで登場。レッドカーペットのボード側を歩くだけで、黄色い声援が飛ぶ人気の高さも印象的だった。

■LiSA

LiSAは、ピンクの髪色と袖の色をマッチさせる一方で、ボトムスにはグリーン～ブルー～イエローのチェックのスカート＆黒パンツをマッチング。素材感の違う黒の革ジャンのベストをハブとすることで、トップスとボトムスの落差を積極的に同居させたマネしたくなるコーデだ。

■藤井 風

藤井 風は、ゆったりとしたブラックスーツで登場。黒スーツのフォーマル風味と、オーバーサイズ感を強調したファッション性＆遊び心を両立させた、藤井 風らしいコーデだ。無造作に髪をまとめた自由なヘアスタイルもこの人ならでは。報道陣とのフレンドリーかつ、独特の間合いのやりとりも印象的だった。

■東京スカパラダイスオーケストラ＆TAKUMA（10-FEET）

東京スカパラダイスオーケストラは10-FEETのTAKUMAとともに、白スーツ＋黒パンツコーデで登場。各人にポイントが黒で入る シンプルかつ印象的なファッションセンスに注目だ。

(C)CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN2026

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/