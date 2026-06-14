女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が14日公式サイトを更新。メンバーの結海（22）が体調が万全でないことにより、この日開催の新曲リリースイベントを欠席することを伝えた。「Little Glee Monster」は11日にMAYU（26）が体調不良により一定期間、活動を休止。当面の間は5人体制で活動することを発表したばかりだった。

公式サイトでは「メンバーの結海ですが、体調が万全な状態ではなく本人の回復を優先させるために、本日開催の「一輪／Pages」／「Pages／一輪」発売記念リリースイベント（東京都：タワーレコード渋谷店）に関しましては、欠席とさせていただく判断をさせていただきました」と発表。

そして「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません」と、謝罪した。

欠席対象イベントを6月14日（日）にタワーレコード渋谷店で開催する6月10日発売の「一輪／Pages」／「Pages／一輪」リリースイベント（サイン会）とし、「結海以外のメンバー4名に関しましては予定通りイベントに参加いたします」と伝えた。