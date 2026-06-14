「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。勝率を５割に戻した。交流戦は１０勝６敗２分で終えた。

１点を追う五回、上田が右越えに３号同点ソロ。「打ったのはまっすぐです。ずっとまっすぐに振り負けていて、サブローさんにもまっすぐ行けよと言われたのを思いながら打席に立って、いい結果が出たので良かったです」。さらに２死満塁から山口が中前に落ちる２点適時打で勝ち越した。山口は「もう気持ちだけです」と振り返った。

七回には佐藤の左中間への７号ソロ、ソトのこの日２本目の本塁打といなる中越え８号ソロで突き放した。佐藤は「監督に助言をもらって、気持ちを整理して打席に入ることが出来ました。追加点を取ることが出来て良かったです」とコメントした。

先発のロングは４回６安打１失点で降板。「全体的には良い感じに投げれたのかなって思っています。ただ自分としてもベストの投球ではなかったかと思うところもありますし、その中でも今日できる自分のピッチングはできました。次回はもっと長いイニングを投げられるようにしたい」とコメントした。