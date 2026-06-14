「店員さんに謝れよ！」弁当屋のレジで小銭を投げつける横柄な大学生をサラリーマンの常連客が一喝。思わぬ展開に…“お客様は神様です”の時代は終わったのかも

「店員さんに謝れよ！」弁当屋のレジで小銭を投げつける横柄な大学生をサラリーマンの常連客が一喝。思わぬ展開に…“お客様は神様です”の時代は終わったのかも