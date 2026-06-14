『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全78部門の最優秀作品/アーティストを発表
6月13日に開催された、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）授賞式にて、全78部門の最優秀作品/アーティストが発表となった。
■各部門最優秀作品/アーティスト
◎主要6部門
最優秀楽曲賞
怪獣 ／ サカナクション
最優秀アーティスト賞
Mrs. GREEN APPLE
最優秀ニュー・アーティスト賞
HANA
最優秀アルバム賞
Prema ／ Fujii Kaze
Best Global Hit from Japan
HYPNOTIZE ／ XG
最優秀アジア楽曲賞
【South Korea】Golden ／ HUNTR/X
◎楽曲カテゴリー
最優秀 J-POP 楽曲賞
IRIS OUT ／ 米津玄師
最優秀ロック楽曲賞
怪獣 ／ サカナクション
最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞
doppelganger（「a」は、ウムラウト付きが正式表記） ／ Creepy Nuts
最優秀 R&B／コンテンポラリー楽曲賞
Prema ／ Fujii Kaze
最優秀オルタナティブ楽曲賞
声 ／ 羊文学
最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）
Blue Jeans ／ HANA
最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）
好きすぎて滅！ ／ M!LK
最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）
とくべチュ、して ／ ＝LOVE
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞
僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI
最優秀インストゥルメンタル楽曲賞
神様のメロディ ／ Kan Sano
最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA
GALA ／ XG
最優秀アニメ楽曲賞
怪獣 ／ サカナクション
最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞
匙ノ咒 ／ r-906
最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji
最優秀バイラル楽曲賞
好きすぎて滅！ ／ M!LK
最優秀リバイバル楽曲賞
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE
最優秀ロングヒット楽曲賞
怪獣の花唄 ／ Vaundy
Best Japanese Song in Asia
IRIS OUT ／ 米津玄師
Best Japanese Song in Europe
IRIS OUT ／ 米津玄師
Best Japanese Song in North America
IRIS OUT ／ 米津玄師
Best Japanese Song in Latin America
IRIS OUT ／ 米津玄師
◎海外楽曲カテゴリー
最優秀海外ポップス楽曲賞
Abracadabra ／ Lady Gaga
最優秀海外ロック楽曲賞
Smash It Like Belushi ／ Green Day
最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator
最優秀海外 R&B／コンテンポラリー楽曲賞
CHANEL ／ Tyla
最優秀海外オルタナティブ楽曲賞
Reliquia ／ ROSALIA（「I」は、アキュートアクセント付きが正式表記）
最優秀 K-POP 楽曲賞
JUMP ／ BLACKPINK
Korean Popular Music 特別賞
POWER ／ G-DRAGON
Thai Popular Music 特別賞
My Heart Follows You ／ YOUNGOHM
Indonesian Popular Music 特別賞
everything u are ／ Hindia
Vietnamese Popular Music 特別賞
Bac Bling ／ Hoa Minzy
Philippine Popular Music 特別賞
Multo ／ Cut of Joe
◎アーティストカテゴリー
最優秀 J-POP アーティスト賞
Mrs. GREEN APPLE
最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞
サカナクション
最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞
Creepy Nuts
最優秀 R&B／コンテンポラリーアーティスト賞
Fujii Kaze
最優秀オルタナティブアーティスト賞
羊文学
最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）
HANA
最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）
M!LK
最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）
FRUITS ZIPPER
最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞
ハチ
最優秀 K-POP アーティスト賞
BTS
最優秀 DJ 賞 in association with JDDA
OU$UKE UK1MAT$U（「O」は、ストローク付きが正式表記/「E」は、ユーロ記号が正式表記）
◎スペシャルアーティストカテゴリー
MAJ Timeless Echo
山下達郎
演歌・歌謡曲 特別功労賞
北島三郎
◎アルバムカテゴリー
最優秀ロングヒットアルバム賞
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze
最優秀ジャズアルバム賞
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder
最優秀クラシックアルバム賞
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲
最優秀サウンドトラックアルバム賞
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦
◎ライブカテゴリー
ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）
Snow Man
ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）
Ado
◎ライブスタッフカテゴリー
最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博,安居宏記
最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介
最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉己, 笠井宏友
ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会
舞台監督 金一 浩司
◎クリエイターカテゴリー
最優秀ミュージックビデオ作品賞
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介
最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）
『国宝』 ／ 原摩利彦
最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）
NHK 連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔
最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）
オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points
最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp
グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ
「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）
学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学
anna’s cradle ／ brooks
◎一般投票カテゴリー
ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify
GOD_i ／ Number_i
ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify
Don’t Say You Love Me ／ Jin
◎アナログレコードカテゴリー
最優秀アナログレコード・セールス特別賞
SONGS ／ SUGAR BABE
◎共創カテゴリー
カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND
好きすぎて滅！ ／ M!LK
カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND
大阪恋しずく ／ 水森かおり
リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN
櫻坂46
クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC
大森元貴
ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year
Rol3ert
ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索
Mrs. GREEN APPLE
ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね
好きすぎて滅！ ／ M!LK
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/