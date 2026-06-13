Mrs. GREEN APPLE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アーティスト賞受賞

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Mrs. GREEN APPLEが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アーティスト賞を受賞した。

■Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 コメント

ありがとうございます。Mrs. GREEN APPLEです。昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれしく思います。

最近我々は、バラエティを始めたり、粉まみれになったりですね、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせていただけるようになって。でも、たくさんの方に楽しんでもらいたいという思いのもとに活動してるわけですけども、全てありがたいんですけども、やっぱり、16歳の時に組んだMrs. GREEN APPLE、我々はバンドで、今でもずっとひとりで粛々と曲を孤独になりながら作って、みんなと一緒にミセスの曲になってます。

報われて嬉しいです。ありがとうございます。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/