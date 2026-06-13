【MAJ2026】M!LK、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞受賞「これからも日本中をもっともっと元気にできるように精進します」
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞賞を受賞した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
グループ名を呼ばれ、驚いた表情で立ち上がり、周囲に深く頭を下げた5人。ステージに登壇すると、山中柔太朗は「信じられない気持ちでいっぱいです。まずは、この場を作ってくださったMUSIC AWARDS JAPANさん、M!LKに関係する全てのスタッフさん、そして僕らを輝かせてくれるみ！るきーず、ファンの方々、すべての人に感謝を申し上げます」と感謝を伝えた。
続けて「アイドルという職業は本当に素晴らしいもので、沢山の人を笑顔にする力があると思っています。これからも日本中をもっともっと元気にできるように精進します」とこれからのアイドル活動に向けて意気込み。山中のスピーチを終えると、5人は肩を組んで輪になり受賞を喜んだ。
アンバサダーを務める中島健人は「M!LKの皆さんは今間違いなく日本中を元気にしてるのは本当なので、僕も応援してます」とエールを送った。
同賞には、M!LKのほかSixTONES、Snow Man、timelesz、嵐がノミネートされていた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
◆M!LK、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞受賞
グループ名を呼ばれ、驚いた表情で立ち上がり、周囲に深く頭を下げた5人。ステージに登壇すると、山中柔太朗は「信じられない気持ちでいっぱいです。まずは、この場を作ってくださったMUSIC AWARDS JAPANさん、M!LKに関係する全てのスタッフさん、そして僕らを輝かせてくれるみ！るきーず、ファンの方々、すべての人に感謝を申し上げます」と感謝を伝えた。
アンバサダーを務める中島健人は「M!LKの皆さんは今間違いなく日本中を元気にしてるのは本当なので、僕も応援してます」とエールを送った。
同賞には、M!LKのほかSixTONES、Snow Man、timelesz、嵐がノミネートされていた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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