

MUSIC AWARDS JAPAN2026

サカナクションが13日、 TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に登場。「怪獣」が最優秀ロック楽曲賞を受賞し、山口一郎は「感無量です。やった！」とコメントした。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切りひらいていく機会として設立された。

戸田恵梨香がプレゼンターとして登場し、最優秀ロック楽曲賞、サカナクションの「怪獣」を発表した。サカナクション山口は、「この賞をいただけて感無量です。やった！」と喜びを伝えた。

最優秀ロック楽曲賞にノミネートされたのは、BUMP OF CHICKEN「I」、ONE OK ROCK「Puppets Can't Control You」、King Gnu「TWILIGHT!!!」、サカナクション「怪獣」、RADWIMPS「賜物」の5曲。