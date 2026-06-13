TBSの田村真子アナウンサー（30）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を披露した。

田村さんは25年12月に一般男性との結婚を発表していた。父親は元厚労大臣で自民党の田村憲久衆院議員。

豪華な振袖姿も

田村さんは、白い鳩の絵文字を添えて、純白のドレスにティアラをつけた横顔のショットを含む3枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、純白のドレスを着用。真珠のティアラをつけ、ベールとドレスは長く後ろに広がっていた。真珠のイヤリングに手を添えたアップショットを披露していた。3枚目では豪華な振袖姿を見せていた。

この投稿には、TBSアナウンサーの若林有子さんから「気品がありすぎて王女のようです」、同じくTBSアナウンサーの吉村恵里子さんから「お美しいです」、元TBSで現在はフリーアナウンサーの山本里菜さんから「本当に本当に美しかったです...」と祝福。ほかにも「こんな素敵なドレスいいなぁ」「おめでとうございます」「おもわず息を呑むお美しさ」「綺麗です」といったコメントが寄せられていた。