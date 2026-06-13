元中日監督の立浪和義さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）にＶＴＲ出演。自身が選ぶ「ＰＬ学園ベストナイン」を明かした。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

スタジオに立浪さんとともに８７年の甲子園春夏連覇を成し遂げた片岡篤史さん始め宮本慎也さん、福留孝介さん、松井稼頭央さん、平石洋介さん、今江敏晃さん、上重聡アナウンサーのＯＢ７人が顔をそろえる中、番組では立浪氏に「ＰＬ学園ベストナイン」選出を依頼した。

立浪さんはまず「ピッチャーはやはり桑田さん。高校生であれだけのまっすぐのスピードとかキレとかコントロールとか。基本、まっすぐとカーブだけで甲子園で１０勝以上してますからね」と桑田真澄さんを選出。

「ファーストは清原（和博）さん。過去をさかのぼっても頭一つ抜けてますよね。これは４番・ファースト確定です。セカンドは松井稼頭央。あの身体能力のすごさ。盗塁したらほとんどアウトにならなかった素晴らしい選手だった」と選んだ後、「サードは片岡さん。守備がうまいんですよ。決して見栄えはカッコ良く見えないんですけど、送球のミスが少なくて、クリーンアップがいいけど６番くらいかな」と続けた。

さらに「ショートは自分って言いたいところなんですけど、やっぱり宮本の守備っていうのは安定感という点で捨てられない。捕ってからの速さと送球の安定という点では群を抜いている」とした上で「ライトは福留孝介。自分が中日にいる時に入ってきたんですけど、最初、ショート、セカンドの二遊間を組んだこともあるんですよ。守備でちょっと苦労したけど結局、外野に行ってから打つ方も生きて、３割３０本打てるという意味ではうってつけの３番と思います」と続けた。

左翼には吉村禎章さん、中堅には現ロッテのサブロー監督。「キャッチャーがＰＬ出身が少なくて。（ゲストの）今江さんができそうですよね。今江さんにやってもらいましょ」と本来、三塁手の今江さんに“ムチャぶり”。平石さんについては「平石さんは僕と一緒に代打です」と言い放つと、上重アナについては「上重さんは監督付き広報とかマネジャーが向いてそうな気がしますね」と話していた。

◆立浪和義さん選出のＰＬ学園ベストナイン

１番・二塁 松井稼頭央

２番・遊撃 宮本慎也

３番・右翼 福留孝介

４番・一塁 清原和博

５番・左翼 吉村禎章

６番・三塁 片岡篤史

７番・中堅 サブロー

８番・捕手 今江敏晃

９番・投手 桑田真澄

監督付き広報 上重聡